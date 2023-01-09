Самолет, летевший из Москвы на Гоа, экстренно сел на западе Индии

Самолет, летевший из Москвы в Гоа, экстренно сел на западе Индии. До этого было сообщение о мине на борту.

Речь идет о самолете компании AZUR air. Об этом пишут российские СМИ.

Кстати говоря Путешествие по времени: американская авиакомпания вернула пассажиров с 2023 в 2022 год

Сотрудник Миновации Индии отметил, что борт совершил посадку в штате Гуджарат. Пока неизвестно, действительно ли в самолете была бомба.

В России упал самолет с пассажирами

В русском Заполярье упал самолет Ан-2, на борту которого было ориентировочно 12 человек. Речь идет о 10 пассажирах и двух членах экипажа. Это произошло сегодня, 9 января.

Предварительно сообщалось, что два человека погибли. Один из них – пилот, другой – пассажир. Еще пять человек были тяжело ранены. На борту находились два ребенка, которые вроде бы не пострадали. На место падения выехали шесть спасательных снегоходов и вылетел вертолет.