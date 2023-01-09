Мовиться про літак компанії AZUR air. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Співробітник Мінавіації Індії зазначив, що борт здійснив посадку в штаті Гуджарат. Наразі невідомо, чи справді в літаку була бомба.

У Росії впав літак з пасажирами

У російському Заполяр'ї впав літак Ан-2, на борту якого було орієнтовно 12 людей. Мовиться про 10 пасажирів та два члени екіпажу. Це трапилось сьогодні, 9 січня.

Попередньо повідомляли, що двоє людей загинули. Один з них – пілот, інший – пасажир. Ще п'ять людей були важко поранені. На борту перебували дві дитини, які начебто не постраждали. На місце падіння виїхали шість рятувальних снігоходів та вилетів вертоліт.