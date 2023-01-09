Мовиться про літак компанії AZUR air. Про це пишуть російські ЗМІ.
До речі Подорож у часі: американська авіакомпанія повернула пасажирів з 2023 у 2022 рік
Співробітник Мінавіації Індії зазначив, що борт здійснив посадку в штаті Гуджарат. Наразі невідомо, чи справді в літаку була бомба.
У Росії впав літак з пасажирами
У російському Заполяр'ї впав літак Ан-2, на борту якого було орієнтовно 12 людей. Мовиться про 10 пасажирів та два члени екіпажу. Це трапилось сьогодні, 9 січня.
Попередньо повідомляли, що двоє людей загинули. Один з них – пілот, інший – пасажир. Ще п'ять людей були важко поранені. На борту перебували дві дитини, які начебто не постраждали. На місце падіння виїхали шість рятувальних снігоходів та вилетів вертоліт.
- До речі, авіакатастрофи в Росії стаються доволі часто. Наприклад, 19 грудня там розбився черговий вертоліт. Цього разу на аварійну посадку в Магаданській області пішов Мі-8. На борту було три людини, одна з яких постраждала.
- Перед цим 16 грудня в Бурятії також розбився Мі-8. Він спалахнув на аеродромі в Улан-Уде. Загинули троє людей.