Как сообщает литовское издание DELFI, это произошло в ночь на 15 сентября 2026 года. 24 Канал пишет, какие подробности известны на данный момент.

Самолет НАТО сбил БПЛА над Литвой: что известно об этом событии 15 сентября?

В воздушном пространстве Литвы в ночь на 15 сентября 2026 года был физически уничтожен беспилотный летательный аппарат, незаконно пересекший государственную границу. По данным Национального центра управления кризисными ситуациями, предварительно, объект залетел на территорию страны со стороны соседней Беларуси.

Около полуночи вооруженные силы Литвы зафиксировали потенциальную воздушную угрозу, после чего местные жители получили срочные предупреждения на свои мобильные телефоны. Сначала желтый уровень опасности был объявлен в Вильнюсе, Тракае и Электренае, поскольку аппарат обнаружили именно в Тракайском районе, откуда он двигался на запад.

В сообщениях для населения подчеркивалось, что желтый уровень означает превентивную готовность – угроза отслеживается, но атака не ведется, однако жителям следует быть готовыми укрыться в случае перехода ситуации на красный уровень. Впоследствии зону тревоги расширили на Каунасский уезд.

Именно там дрон и был сбит. Для уничтожения нарушителя в воздух были подняты военные самолеты НАТО. Глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас официально подтвердил успешное завершение операции. Издание Kas vyksta Kaune подчеркивает, что это первый случай в современной истории Литвы, когда чужой беспилотник был физически сбит в небе над страной.

На беспрецедентное событие оперативно отреагировало высшее политическое руководство государства. Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в социальной сети X выразил благодарность военным.

Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав союзников за оперативную реакцию. На фоне усиления агрессии России против Украины такая готовность жизненно важна для нашего региона. Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство,

– написал он.

Эта успешная операция стала возможной благодаря крайне важному изменению мандата Альянса. С 1 августа 2026 года миссия в Прибалтике была преобразована из формата патрулирования в полноценную противовоздушную оборону. Это решение предоставило пилотам расширенные полномочия и упростило процедуру принятия решений о немедленном уничтожении целей, угрожающих безопасности региона.