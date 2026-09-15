Як повідомляє литовське видання DELFI, це сталося у ніч на 15 вересня 2026 року. 24 Канал пише, які відомі подробиці на цей момент.

Літак НАТО збив БпЛА над Литвою: що відомо про цю подію 15 вересня?

У повітряному просторі Литви у ніч на 15 вересня 2026 року було фізично знищено безпілотний літальний апарат, який незаконно перетнув державний кордон. За даними Національного центру управління кризовими ситуаціями, попередньо, об'єкт залетів на територію країни з боку сусідньої Білорусі.

Близько опівночі збройні сили Литви зафіксували потенційну повітряну загрозу, після чого місцеві жителі отримали термінові попередження на свої мобільні телефони. Спочатку жовтий рівень небезпеки було оголошено у Вільнюсі, Тракаї та Електренаї, оскільки апарат виявили саме у Тракайському районі, звідки він рухався на захід.

У повідомленнях для населення наголошували, що жовтий рівень означає превентивну готовність – загроза відстежується, але напад не ведеться, проте мешканцям слід бути готовими сховатися у разі зміни ситуації на червоний рівень. Згодом зону тривоги розширили на Каунаський повіт.

Саме там дрон і збили. Для ліквідації порушника у повітря були підняті військові літаки НАТО. Голова Центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас офіційно підтвердив успішне завершення операції. Видання Kas vyksta Kaune наголошує, що це перший випадок у сучасній історії Литви, коли чужий безпілотник був фізично збитий у небі над країною.

На безпрецедентну подію оперативно відреагувало вище політичне керівництво держави. Президент Литви Гітанас Науседа на своїй сторінці у соцмережі X висловив вдячність військовим.

Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу союзників за оперативну реакцію. На тлі посилення агресії Росії проти України така готовність є життєво важливою для нашого регіону. Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір,

– написав він.

Ця успішна операція стала можливою завдяки критично важливій зміні мандату Альянсу. З 1 серпня 2026 року місію у Балтії було оновлено з формату патрулювання на повноцінну протиповітряну оборону. Це рішення надало пілотам розширені повноваження та спростило процедуру ухвалення рішень для негайного знищення цілей, що загрожують безпеці регіону.