Самолет оккупантов запустил 6 ракет по приграничным территориям Сумской области

Российский самолет 28 мая обстрелял ракетами приграничные территории Сумской области. Они прилетели за пределы населенных пунктов.

Так, сегодня после 16:00 вражеский самолет запустил 6 неуправляемых ракет по приграничным территориям Сумской области.

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Били из минометов

Кроме этого, после 12:00 враг выпустил 5 минометных мин со стороны населенного пункта Троебортное в России. Они прилетели на приграничную территорию Шосткинского района.

В Генштабе ВСУ уточнили, что россияне обстреливали из минометов позиции пограничников в районах населенных пунктов Середина-Буда, Старые Вирки и Знобь-Трубчевская. Самолет из воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту.

Чтобы выведать положение наших войск, оккупанты вели воздушную разведку с помощью беспилотника в Черниговской и Сумской областях.

К слову, о ракетном обстреле Сумской области написал и глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Детали он обещает сообщить позже.

Предыдущие обстрелы Сумской области

В последние недели в приграничных районах Сумской области не бывает спокойно. Россияне постоянно обстреливают регионы, были даже попытки прорыва госграницы.

Например, 16 мая захватчики открыли огонь по приграничной территории, чтобы отвлечь защитников. Это должно было помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины. Прорвать границу врагу не удалось, но в бою с диверсантами погиб пограничник Александр Поповченко.

С полуночи до четырех утра 28 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар. Живицкий рассказывал, что в Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие. Обстреляли также Знобь-Новгородскую общину – около 6 прилетов, из артиллерии били по Эсманской общине, зафиксировали около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

В течение ночи, 27 мая, российские оккупанты снова обстреливали область со своей территории. В частности, Шосткинский район, окрестности города Середина-Буда и село Старые Вирки Белопольской общины.

25 мая россияне атаковали Краснополье. Из-за поврежденных линий электропередач половина поселка осталась без света.

Кстати, пограничники готовятся к вероятному повторному вторжению российских войск в Сумскую и Черниговскую области. Оккупанты наращивают войска и технику вблизи границы с Украиной.

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