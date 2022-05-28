Самолет оккупантов запустил 6 ракет по приграничным территориям Сумской области
Источник:Госпогранслужба
Российский самолет 28 мая обстрелял ракетами приграничные территории Сумской области. Они прилетели за пределы населенных пунктов.
Так, сегодня после 16:00 вражеский самолет запустил 6 неуправляемых ракет по приграничным территориям Сумской области.
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Били из минометов
Кроме этого, после 12:00 враг выпустил 5 минометных мин со стороны населенного пункта Троебортное в России. Они прилетели на приграничную территорию Шосткинского района.
В Генштабе ВСУ уточнили, что россияне обстреливали из минометов позиции пограничников в районах населенных пунктов Середина-Буда, Старые Вирки и Знобь-Трубчевская. Самолет из воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту.
Чтобы выведать положение наших войск, оккупанты вели воздушную разведку с помощью беспилотника в Черниговской и Сумской областях.
К слову, о ракетном обстреле Сумской области написал и глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Детали он обещает сообщить позже.
Предыдущие обстрелы Сумской области
В последние недели в приграничных районах Сумской области не бывает спокойно. Россияне постоянно обстреливают регионы, были даже попытки прорыва госграницы.
- Например, 16 мая захватчики открыли огонь по приграничной территории, чтобы отвлечь защитников. Это должно было помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины. Прорвать границу врагу не удалось, но в бою с диверсантами погиб пограничник Александр Поповченко.
- С полуночи до четырех утра 28 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар. Живицкий рассказывал, что в Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие. Обстреляли также Знобь-Новгородскую общину – около 6 прилетов, из артиллерии били по Эсманской общине, зафиксировали около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.
- В течение ночи, 27 мая, российские оккупанты снова обстреливали область со своей территории. В частности, Шосткинский район, окрестности города Середина-Буда и село Старые Вирки Белопольской общины.
- 25 мая россияне атаковали Краснополье. Из-за поврежденных линий электропередач половина поселка осталась без света.
Кстати, пограничники готовятся к вероятному повторному вторжению российских войск в Сумскую и Черниговскую области. Оккупанты наращивают войска и технику вблизи границы с Украиной.
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