Самолет, ракеты и много вертолетов россиян "постигло наказание небесное": потери врага на Юге

На Юге Украины продолжаются бои с русскими захватчиками. Враг наступает, но продолжает нести значительные потери не только в живой силе, но и в технике.

Только за сутки 28 мая наши защитники там смогли "приземлить" 6 вертолетов. Об этом сообщили в оперативном своде командования "Юг" в сутки.

В этот день Уничтожение Су-35 над Херсонщиной: перед этим Воздушные силы ликвидировали вражескую ротно-тактическую группу

Россияне атаковали, но получили отпор

На линии столкновения практически не прекращаются боевые действия. Теперь противник делает все для укрепления своей обороны. В частности, кафиры даже срывают плиты с дорог, чтобы облагать ими свои позиции.

Кроме оборонительных действий, в этот день враг на Юге нанес 5 ударов вертолетами Ми-8. Пытаясь еще раз атаковать позиции наших защитников тремя вертолетами, они получили достойный отпор. Их атаку удалось сорвать, однако наши защитники не говорят, как именно.

Подробнее о сбитых в небе целях

Способ поражения не раскрывают, чтобы не помочь россиянам. Также в небе над Николаевщиной и Херсонщиной ликвидировали 2 ракеты типа "воздух – воздух". Однако сбили не только их.

Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты,

– рассказали в ОК "Юг".

Также наши воины провели несколько успешных контратак. Поэтому потери врага за сутки там составляют 63 россиянина. Кроме этого уничтожили 19 единиц техники, среди которой были 3 современных танка Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артустановка и уже упомянутые воздушные цели.

Подробнее о ситуации на этом направлении: смотрите видео

Накануне также сорвали атаку

26 мая российские войска тоже пытались атаковать позиции наших защитников на Юге вертолетами. Это было несколько Ми-24, по которым сразу открыли огонь.

Как следствие, российские пилоты начали разворачиваться еще до того, как смогли нанести удар. И все же они вернулись на следующий день, чтобы быть сбитыми. Следует заметить, что в оперативном командовании именно этого и ожидали.

Учитывая, что враг может повторять подобные приступы, способ нашего ответа мы пока не раскрываем. Есть еще чем удивить рашистов,

– отметили тогда защитники юга.

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