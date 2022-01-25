Самолет развернули над Атлантикой из-за отказа пассажирки надеть маску

В самолете компании American Airlines случился досадный инцидент – самолет, который курсировал из Майами в Лондон, развернули обратно. Все потому, что одна из пассажирок отказалась надеть маску.

Рейс AAL38 развернули над океаном примерно через час после вылета. В Майами его встретила полиция.

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Ситуация произошла еще 19 января, но детали стали известны только недавно. На борту находились 129 пассажиров.

Один из свидетелей Стив Фриман напомнил, что женщина примерно 40-летнего возраста сидела позади него в бизнес-классе.

У нее было очень много выпивки и я немного нервничал. Я видел, как на табло несколько раз появлялась надпись, что в самолете нельзя находиться без маски. Я ожидал, что что-то подобное случится,

– рассказал мужчина.

Таким образом, из-за 1 пассажирки развернули целый самолет. После приземления ее вывели и передали полиции. В ходе расследования компания American Airlines внесла ее в список людей, которым запрещено летать их самолетами.

Как сложилась судьба других пассажиров

Всем остальным пассажирам рейса сменили билеты на другие рейсы. Многих из них шокировало поведение авиакомпании.

Нам ничего не сказали. Я думала, что и бортпроводникам ничего не сказали. Единственное, что мы услышали от пилотов – это то, что с одним из пассажиров случилась чрезвычайная ситуация и нам придется развернуться,

– рассказала еще одна пассажирка.

Подобные инциденты – не единичны