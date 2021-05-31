Это произошло 30 мая около 20:00. Впрочем, соответствующей информацией СМИ поделились лишь на следующий день – "из оперативных соображений".

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Правоохранители подтвердили, что в аэропорту Берлина пошел на посадку самолет Ryanair. На его борту находились 160 пассажиров (по другим сообщениям – 165).

Местная полиция проверила багаж пассажиров непосредственно вблизи самолета и уже в терминале. Для этого привлекли служебных собак.

Что говорят в Ryanair

В авиакомпании уже прокомментировали инцидент. Там подтвердили, что экипажу рейса FR1901 действительно пришлось экстренно приземлить самолет в Германии.

О потенциальной угрозе предупредило Управление воздушным движением Германии. Согласно установленным процедурам, самолет направили на ближайший аэродром.

Самолет благополучно приземлился. Пассажиров высадили для облегчения тщательной проверки безопасности,

– пояснил пресс-секретарь аэропорта Ян-Питер Гак.

Впоследствии немецкие власти разрешили экипажу продолжить движение в Краков, использовали запасной самолет Ryanair. Это произошло после 7 часов ожидания в аэропорту Берлина.

Обратите внимание! Немецкое издание Bild сообщило об угрозе взрыва бомбы на борту. Однако ни правоохранители, ни Ryanair пока не подтвердили эту информацию.

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