Це сталося 30 травня близько 20:00. Втім, відповідною інформацією зі ЗМІ поділилися лише наступного для – "з оперативних міркувань".
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Правоохоронці підтвердили, що в аеропорту Берліна пішов на посадку літак Ryanair. На його борту перебувало 160 пасажирів (за іншими повідомленнями – 165).
Місцева поліція перевірила багаж пасажирів безпосередньо поблизу літака та вже у терміналі. Для цього залучили службових собак.
Що кажуть у Ryanair
В авіакомпанії вже прокоментували інцидент. Там підтвердили, що екіпажу рейсу FR1901 справді довелося екстрено приземлити літак у Німеччині.
Про потенційну загрозу попередило Управління повітряним рухом Німеччини. Згідно з встановленими процедурами, літак скерували у найближче летовище.
Літак безпечно приземлився. Пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки,
– пояснив прессекретар аеропорту Ян-Пітер Гак.
Врешті, німецька влада дозволила екіпажу продовжити рух до Кракова, використали запасний літак Ryanair. Це сталося після 7 годин очікування в аеропорту Берліна.