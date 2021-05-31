Це сталося 30 травня близько 20:00. Втім, відповідною інформацією зі ЗМІ поділилися лише наступного для – "з оперативних міркувань".

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Правоохоронці підтвердили, що в аеропорту Берліна пішов на посадку літак Ryanair. На його борту перебувало 160 пасажирів (за іншими повідомленнями – 165).

Місцева поліція перевірила багаж пасажирів безпосередньо поблизу літака та вже у терміналі. Для цього залучили службових собак.

Що кажуть у Ryanair

В авіакомпанії вже прокоментували інцидент. Там підтвердили, що екіпажу рейсу FR1901 справді довелося екстрено приземлити літак у Німеччині.

Про потенційну загрозу попередило Управління повітряним рухом Німеччини. Згідно з встановленими процедурами, літак скерували у найближче летовище.

Літак безпечно приземлився. Пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки,

– пояснив прессекретар аеропорту Ян-Пітер Гак.

Врешті, німецька влада дозволила екіпажу продовжити рух до Кракова, використали запасний літак Ryanair. Це сталося після 7 годин очікування в аеропорту Берліна.