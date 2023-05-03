Из "Борисполя" тайно эвакуировали авиалайнер SkyUp: он уже выполняет рейсы в Европе

Украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять рейсы на самолете Boeing 737-800. Его удалось эвакуировать из аэропорта "Борисполь" только в 2023 году.

Оказалось, что 4 апреля 2023 украинская авиакомпания SkyUp тайно эвакуировала Boeing 737-800 из "Борисполя". Это был единственный самолет лоукостера, который не успели вывезти до закрытия воздушного пространства над Украиной.

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Операцию проводили тайно

Самолет SkyUp с регистрацией UR-SQP более года оставался в крупнейшем аэропорту Украины. Это был единственный авиалайнер во флоте авиаперевозчика, который не успели вывезти за пределы Украины до начала полномасштабного вторжения.

4 апреля 2023 года самолет поднялся в небо из аэропорта Борисполь и приземлился в румынском аэропорту Яссы. Эвакуацию проводили в полной тишине и секретности. В авиакомпании не комментируют подробности.

Украинский самолет теперь летает из Молдовы

Украина закрыла воздушное пространство для полетов гражданской авиации 24 февраля 2022 года, в 02:45 по киевскому времени.

Авиалайнер украинского лоукостера теперь летает по заказу авиакомпании Air Moldova в города Европы. Онлайн-радар Flightradar24 показывает, что 27 апреля Boeing 737-800 UR-SQP вылетел из Ясс в Кишинев.

Отметим, что после 24 февраля 2022 года лоукостер SkyUp сменил модель работы. Ранее авиакомпания осуществляла собственные регулярные и чартерные рейсы, а из-за полномасштабной войны предоставляет самолеты вместе с экипажами в мокрый лизинг другим авиакомпаниям, которым не хватает собственных самолетов.