Самостоятельно уже страшно: Путина в регионы России стали сопровождать истребители, – СМИ

Владимир Путин стал летать в регионы своей страны в сопровождении военных истребителей. Такой случай заметили и во время визита российского президента в Якутск.

Во время этой поездки местные жители зафиксировали, как Путин прилетал в сопровождении самолета Су-30СМ. Соответствующие фото и видео уже появились в сети.

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Путин уже боится летать куда-то без военных истребителей

Журналисты оппозиционного российского издания "Агентство. Новости" отметили, что жители Якутска сняли как минимум один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт, где находился Путин.

Согласно анализу российских журналистов, это первый подтвержденный визуально случай с начала войны России против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты. До этого истребители сопровождали президента только за рубежом, один из таких случаев Дмитрий Песков объяснял соображениями безопасности.

Путина в Якутск сопровождал истребитель Су-30СМ: смотрите видео

По данным издания, жители российского города в соцсетях опубликовали сразу несколько видео и фото с истребителем, который сопровождал самолет Путина. Издание SakhaLife также сообщило, что вслед за бортом Путина приземлился самолет сопровождения.

"Агентство" проанализировало ленты госагентств (России – 24 Канал) и телеграм-каналов и не обнаружило с начала войны сообщений о сопровождении борта российского президента истребителями во время визитов в российские города,

– пишут журналисты.

В то же время медийщики обнаружили, что о сопровождении истребителями Путина во время международных командировок СМИ пишут регулярно. Так было во время его полетов в Беларусь в декабре 2022 года, ноябре 2023 года и мае 2024 года, а также в Казахстан и Узбекистан.

Кроме того, журналисты напомнили, что в декабре 2023 года минобороны России даже публиковало кадры с истребителями Су-35, которые сопровождали самолет Путина во время полета в ОАЭ.