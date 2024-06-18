Під час цієї поїздки місцеві жителі зафіксували, як Путін прилітав у супроводженні літака Су-30СМ. Відповідні фото і відео вже з'явилися у мережі.

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Путін вже боїться літати кудись без військових винищувачів

Журналісти опозиційного російського видання "Агентство. Новини" зазначили, що жителі Якутська зафільмували як мінімум один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт, на якому перебував Путін.

Згідно з аналізом російських журналістів, це перший підтверджений візуально випадок з початку війни Росії проти України, коли борт Путіна під час візиту до російського регіону супроводжують військові літаки. До цього винищувачі супроводжували президента лише за кордоном, один із таких випадків Дмитро Пєсков пояснював міркуваннями безпеки.

Путіна в Якутськ супроводжував винищувач Су-30СМ: дивіться відео

За даними видання, жителі російського міста в соцмережах опублікували одразу кілька відео та фото з винищувачем, який супроводжував літак Путіна. Видання SakhaLife також повідомило, що слідом за бортом Путіна приземлився літак супроводу.

"Агентство" проаналізувало стрічки держагентств (Росії – 24 Канал) і телеграм-каналів і не виявило з початку війни повідомлень про супровід борту російського президента винищувачами під час візитів до російських міст,

– пишуть журналісти.

Водночас медійники виявили, що про супроводження винищувачами Путіна під час міжнародних відряджень ЗМІ пишуть регулярно. Так було під час його польотів у Білорусь у грудні 2022 року, листопаді 2023 року та травні 2024 року, а також у Казахстан та Узбекистан.

Окрім того, журналісти нагадали, що у грудні 2023 року міноборони Росії навіть публікувало кадри з винищувачами Су-35, які супроводжували літак Путіна під час польоту до ОАЕ.