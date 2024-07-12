В Подмосковье 12 июля разбился российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который принадлежал компании "Газпром". Экипаж погиб.

Одна из основных версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной – некачественная сборка во время ремонта. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Причина падения Sukhoi Superjet 100

Пропагандисты писали, что из-за некачественной сборки во время набора высоты борт разогнался до вертикальных 40 метров в секунду при норме 12–15. Отметили, что при такой перегрузке экипаж мог потерять сознание в первые 5 минут после взлета, а оба двигателя – отказать.

Кстати, росСМИ пишут, что чрезвычайные происшествия с похожим сценарием случались и раньше. Например, в 2010 году с самолетом Як-42д "Ижавиа" в Челябинске и в 2018-м с Embraer 190 компании Air Astana в Лиссабоне. Оба судна были после ремонта. В одном из случаев установили переключатель управления стабилизатором вверх ногами.

Российские пропагандисты также отметили, что на возле леса под Коломной, где упал SSJ 100, работают медики и полицейские. Вскоре приедут эксперты межгосударственного авиационного комитета для осмотра и вывоза обломков.

Какова ситуация на месте авиакатастрофы: смотрите видео