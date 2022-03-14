Самолет, связанный с олигархом Абрамовичем, вылетел из Тель-Авива в Стамбул

Частный самолет, которым вероятно пользуется олигарх Роман Абрамович, вылетел 14 марта из Израиля в Турцию. В этот день вступили в силу меры по заморозке его активов.

Абрамович имеет израильское гражданство. Именно поэтому, как и многие другие подсанкционные олигархи, перебрался в Израиль из Великобритании.

На тему Вывесили украинский флаг: в Лондоне демонстранты ворвались в дом олигарха Дерипаски

Неизвестно, был ли именно Абрамович на борту

Пока неизвестно, был ли олигарх на борту, вылетевший из Тель-Авива в Стамбул. Однако в вип-зале аэропорта Бен-Гурион его вроде бы заметили. Самолет G650ER вмещает 19 пассажиров и его приблизительную стоимость оценивают в 65 миллионов долларов.

Отметим, что Абрамович является одним из 7 олигархов, попавших под санкции Великобритании. Карательные ограничения предполагают замораживание активов олигархов и запрещение вести бизнес со страной.

Следует посмотреть: активист захватил "виллу дочери Путина" во Франции

14 марта в МИД Израиля заявили, что не станут страной, из-за которой Россия будет обходить санкции. В ведомстве заверили, что координируют вопросы с банком Израиля, Министерством финансов, Министерством экономики, управлением аэропортов, Министерством энергетики.