Абрамович має ізраїльське громадянство. Саме тому, як і багато інших підсанкційних олігархів, перебрався до Ізраїлю з Великої Британії.

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Невідомо, чи саме Абрамович був на борту

Наразі невідомо, чи був олігарх на борту, який вилетів з Тель-Авіва в Стамбул. Проте у віп-залі аеропорту Бен-Гуріон його начебто помітили. Літак G650ER вміщує 19 пасажирів і його приблизну вартість оцінюють у 65 мільйонів доларів.

Зазначимо, що Абрамович є одним з 7 олігархів, які потрапили під санкції Великої Британії. Каральні обмеження передбачають заморожування активів олігархів і заборону вести бізнес з країною.

Важливо! 14 березня в МЗС Ізраїлю заявили, що не стануть країною, через яку Росія обходитиме санкції. У відомстві запевнили, що координують питання з банком Ізраїлю, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, управлінням аеропортів, Міністерством енергетики.

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