Самолет, в котором может быть Пелоси, повернул к Тайваню: Flightradar24 работает с перебоями

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, направляется в Тайвань. Самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня. После этого перестал работать сервис Flightradar24.

Сайт администрации президента Тайваня подвергся кибератаке

Сайт Flightradar, на котором сотни тысяч людей следят за полетом самолета Нэнси Пелоси, перестал работать, сообщает 24 канал. Администрация сайта заявила, что его атаковали хакеры.

Узнайте больше Китай может напасть на Тайвань и при чем здесь Пелоси: все, что известно о новой угрозе

Согласно предварительным данным, которые удалось зафиксировать Flightradar, самолет, на борту которого может быть Пелоси, повернул на север – в сторону Тайваня. Сейчас Flightradar работает с перебоями.

Самолет, на борту которого может быть Пелоси, повернул в сторону Тайваня / Скриншот

Сайт Администрации президента Тайваня также подвергся кибератаке и не открывается.

Около 15:00 стало известно, что самолет Пелоси изменил курс и летит на остров Гуам для дозаправки. После этого борт снова начал лететь в направлении Тайваня.

В то же время телеканал TVBS сообщает, что тайваньские силы на западных островах перешли в состояние "боевой готовности".

Что известно о визите Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси может посетить Тайвань, хотя этого визита не было в ее официальном плане во время турне в Азии. Визит Пелоси может быть неофициальным и ограничится пребыванием в аэропорту.

Если Пелоси все же приедет на Тайвань, это будет первый за 25 лет визит чиновника США самого высокого уровня. Пелоси – третий человек в США.

К теме Напряжение в Тайваньском проливе вряд ли перерастет в войну: почему Си Цзиньпину это не выгодно

Узнайте больше – что нужно знать о визите Пелоси на Тайвань: смотрите видео