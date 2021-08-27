Самолет Зеленского не смог сесть в Кишиневе из-за тумана, – СМИ
Источник:телеграм "Думская"
Владимир Зеленский летел 27 августа в Кишинев, однако самолет с ним не смог приземлиться там из-за сильного тумана. В результате авиалайнер сел в аэропорту Одессы.
Президент Украины направлялся в столицу Молдовы на праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики. Однако с приземлением самолета возникли трудности.
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Самолет Зеленского не смог сесть в Кишиневе
Президентский самолет не смогли посадить в аэропорту Кишинева из-за сильного тумана. В результате Airbus A319 приземлился в Одессе.
Кроме того, в украинском аэропорту идет на посадку борт Air Moldova, который летел в молдавскую столицу из турецкой Анталии.
Проблемы возникли и у лидера Румынии
В то же время "РИА Новости" информируют, что похожая проблема возникла и у президента Румынии Клауса Йоханниса. Самолет с ним также не сумел сесть в Молдове.
День независимости Молдовы: что известно
- В Кишиневе 27 августа запланированы торжества по случаю 30-летия независимости Молдовы.
- В молдавской столице, кроме президентов Украины и Румынии, уже прибыл лидер Польши Анджей Дуда.
- Политики должны были бы принять участие в мероприятиях, организованных на площади Великого Национального собрания. После этого запланирован ряд двусторонних встреч.