Самолет Зеленского не смог сесть в Кишиневе из-за тумана, – СМИ

Владимир Зеленский летел 27 августа в Кишинев, однако самолет с ним не смог приземлиться там из-за сильного тумана. В результате авиалайнер сел в аэропорту Одессы.

Президент Украины направлялся в столицу Молдовы на праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики. Однако с приземлением самолета возникли трудности.

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Самолет Зеленского не смог сесть в Кишиневе

Президентский самолет не смогли посадить в аэропорту Кишинева из-за сильного тумана. В результате Airbus A319 приземлился в Одессе.

Кроме того, в украинском аэропорту идет на посадку борт Air Moldova, который летел в молдавскую столицу из турецкой Анталии.

Проблемы возникли и у лидера Румынии

В то же время "РИА Новости" информируют, что похожая проблема возникла и у президента Румынии Клауса Йоханниса. Самолет с ним также не сумел сесть в Молдове.

День независимости Молдовы: что известно