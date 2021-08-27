Самолет Зеленского не смог сесть в Кишиневе из-за тумана, – СМИ

27 августа 2021 , 11:01
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Источник:

телеграм "Думская"

Владимир Зеленский летел 27 августа в Кишинев, однако самолет с ним не смог приземлиться там из-за сильного тумана. В результате авиалайнер сел в аэропорту Одессы.

Президент Украины направлялся в столицу Молдовы на праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики. Однако с приземлением самолета возникли трудности.

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Самолет Зеленского не смог сесть в Кишиневе

Президентский самолет не смогли посадить в аэропорту Кишинева из-за сильного тумана. В результате Airbus A319 приземлился в Одессе.

Кроме того, в украинском аэропорту идет на посадку борт Air Moldova, который летел в молдавскую столицу из турецкой Анталии.

Проблемы возникли и у лидера Румынии

В то же время "РИА Новости" информируют, что похожая проблема возникла и у президента Румынии Клауса Йоханниса. Самолет с ним также не сумел сесть в Молдове.

День независимости Молдовы: что известно

  • В Кишиневе 27 августа запланированы торжества по случаю 30-летия независимости Молдовы.
  • В молдавской столице, кроме президентов Украины и Румынии, уже прибыл лидер Польши Анджей Дуда.
  • Политики должны были бы принять участие в мероприятиях, организованных на площади Великого Национального собрания. После этого запланирован ряд двусторонних встреч.
Автор: Наталія Пристанська