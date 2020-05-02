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      Самолет "Мрия" осуществил крупнейшую для Канады поставку груза из Китая

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      Самолет Мрия совершил самую большую для Канады поставку груза из Китая
      Самолет "Мрия" / politeka

      Украинский самолет Ан-225 "Мрия", который является крупнейшим грузовым самолетом в мире, доставил в Канаду средства индивидуальной защиты из Китая. Во время пандемии коронавируса "Мрия" осуществляет поставки груза для борьбы с коронавирусом в разные страны.

      Самолет "Мрия" 2 мая успешно приземлился в Монреале, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая. Об этом сообщили в Твиттере Посольства Украины в Канаде.

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      Гордимся, что самолет под флагом Украины осуществил крупнейшую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии,
      – отметили в посольстве.

      Что известно об украинском самолете Ан-225 "Мрия"?
      Ан-225 является самым тяжелым грузоподъемным транспортным реактивным самолетом, который когда-либо поднимался в небо. Самолет может брать на борт 250 тонн груза. Всего на счету Ан-225 "Мрия" – более 240 мировых рекордов. Украинский самолет транспортировал самые тяжелые и самые крупные грузы в истории авиации.

      Ан-225 "Мрия" предназначен для доставки крупногабаритных грузов, которые могут размещаться как внутри, так и сверху фюзеляжа. Самолет может перевозить вертолеты, универсальные авиационные и морские контейнеры, легковые автомобили, автосамосвалы, а также другие виды самоходной и несамоходной техники.

      Вторая жизнь "Мрии" во время пандемии COVID-19

      • Самый большой грузовой самолет в мире пригодился во время пандемии коронавируса. Его большая грузоподъемность помогает доставить груз в любую точку мира.
      • Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву медицинское оборудование из Китая для борьбы с коронавирусом. Прилет такого большого самолета вызвал настоящий ажиотаж.
      • В госпредприятии "Антонов" отметили, что оборудование из Китая самолет доставил во Францию.
      • Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая. Самолет встречал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, груз по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса.

      Больше про впечатляющий самолет Ан-225 "Мрия" – читайте в материале 24 канала.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Канада Транспорт Президент Украины Владимир Зеленский авиация Ан-225 Мрия Новости Украины
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