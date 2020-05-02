Літак "Мрія" здійснив найбільшу для Канади поставку вантажу з Китаю

Український літак Ан-225 "Мрія", що є найбільшим вантажним авіасудном у світі, доставив у Канаду засоби індивідуального захисту з Китаю. Під час пандемії коронавірусу "Мрія" здійснює поставки вантажу для боротьби з коронавірусом у різні країни.

Літак "Мрія" 2 травня успішно приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю. Про це повідомили у твіттері Посольства України в Канаді.

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Пишаємось, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії,

– наголосили у посольстві.

Що відомо про український літак Ан-225 "Мрія"?Ан-225 є найважчим вантажопідйомним транспортним реактивним літаком, який коли-небудь здіймався у небо. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу. Усього на рахунку Ан-225 "Мрія" – понад 240 світових рекордів. Український літак транспортував найважчі та найбільші вантажі в історії авіації.



Ан−225 "Мрія" призначений для доставки великогабаритних вантажів, які можуть розміщуватися як всередині, так і зверху фюзеляжу. Літак може перевозити вертольоти, універсальні авіаційні та морські контейнери, легкові автомобілі, автосамоскиди, а також інші види самохідної та несамохідної техніки.

Друге життя "Мрії" під час пандемії COVID-19

Найбільший вантажний літак у світі став у нагоді під час пандемії коронавірусу. Його велика вантажопідйомність допомагає доставити вантаж у будь-яку точку світу.

Український літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. Приліт такого великого літака викликав справжній ажіотаж.

У держпідприємстві "Антонов" зазначили, що медобладнання з Китаю літак доправив до Франції.

Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю. Літак зустрічав Президент України Володимир Зеленський. За його словами, вантаж за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса.

Більше про вражаючий літак Ан-225 "Мрія" – читайте у матеріалі 24 каналу.