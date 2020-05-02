11:20
2 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Літак "Мрія" здійснив найбільшу для Канади поставку вантажу з Китаю

      -
      Літак Мрія здійснив найбільшу для Канади поставку вантажу з Китаю
      Літак "Мрія" / politeka

      Український літак Ан-225 "Мрія", що є найбільшим вантажним авіасудном у світі, доставив у Канаду засоби індивідуального захисту з Китаю. Під час пандемії коронавірусу "Мрія" здійснює поставки вантажу для боротьби з коронавірусом у різні країни.

      Літак "Мрія" 2 травня успішно приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю. Про це повідомили у твіттері Посольства України в Канаді.

      Важливо У Катарі через сильний шторм зіштовхнулися два пасажирські літаки: фото, відео

      Пишаємось, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії,
      – наголосили у посольстві.

      Що відомо про український літак Ан-225 "Мрія"?Ан-225 є найважчим вантажопідйомним транспортним реактивним літаком, який коли-небудь здіймався у небо. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу. Усього на рахунку Ан-225 "Мрія" – понад 240 світових рекордів. Український літак транспортував найважчі та найбільші вантажі в історії авіації.

      Ан−225 "Мрія" призначений для доставки великогабаритних вантажів, які можуть розміщуватися як всередині, так і зверху фюзеляжу. Літак може перевозити вертольоти, універсальні авіаційні та морські контейнери, легкові автомобілі, автосамоскиди, а також інші види самохідної та несамохідної техніки.

      Друге життя "Мрії" під час пандемії COVID-19

      • Найбільший вантажний літак у світі став у нагоді під час пандемії коронавірусу. Його велика вантажопідйомність допомагає доставити вантаж у будь-яку точку світу. 
      • Український літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. Приліт такого великого літака викликав справжній ажіотаж.
      • У держпідприємстві "Антонов" зазначили, що медобладнання з Китаю літак доправив до Франції
      • Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю. Літак зустрічав Президент України Володимир Зеленський. За його словами, вантаж за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса.

      Більше про вражаючий літак Ан-225 "Мрія" – читайте у матеріалі 24 каналу. 

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Канада Транспорт Володимир Зеленський Президент України авіація Ан-225 Мрія Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Новини про коронавірус 30 квітня: коронавірус у Мішустіна, мільйон людей побороли хворобу
      30 квітня , 22:19 Новини про коронавірус 30 квітня: коронавірус у Мішустіна, мільйон людей побороли хворобу
      Соломія Ніколайчук
      Прикриті спецоперації ФСБ: що показали нові докази у справі МН17
      30 квітня , 21:30 Прикриті спецоперації ФСБ: що показали нові докази у справі МН17
      Віталій Портников