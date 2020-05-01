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      У Катарі через сильний шторм зіштовхнулися два пасажирські літаки: фото, відео

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      У Катарі через сильний шторм зіштовхнулися два пасажирські літаки: фото, відео

      У столиці Катару місті Доха через сильний шторм зіштовхнулися два пасажирські літаки. Інцидент трапився 30 квітня.

      Два пасажирські літаки Qatar Airways зіткнулися в аеропорту Дохи під час шторму 30 квітня. Відео зіткнення опублікували у твіттері порталу Aeronews.

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      На опублікованому відео можна побачити, як сильний вітер розгорнув на 90 градусів Boeing 787-8. Від сильних поривів вітру літак почав рух у бік розташованого на сусідній стоянці Airbus A350-900 і носом зіткнувся з його фюзеляжем.

      В Qatar Airways повідомили, що в аеропорту 30 квітня швидкість вітру сягала до 130 кілометрів на годину.

      Літак був надійно припаркований з використанням підпор відповідно до керівництва обслуговування авіалайнерів на час, поки робота аеропорту була тимчасово припинена через сильний вітер,
      – заявили в Qatar Airways.

      В авіакомпанії підкреслили, що під час інциденту на борту літака нікого не було, а самі повітряні судна отримали незначні пошкодження.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Стихійні лиха авіація Катар
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