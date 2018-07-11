Самолет с туристами совершил аварийную посадку в "Борисполе": появилось видео

Самолет украинской авиакомпании Anda Air, совершавший рейс Киев – Анталия, вынужден был осуществить аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

Рейс SSV2261, следовавший по маршруту Киев – Анталия, вылетел из аэропорта "Жуляны" в 9:09 11 июля.

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Как информирует туроператор Join UP!, по заказу которого и осуществлялся перелет, из-за попадания птицы в двигатель самолета воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку.

Уже в 11:07 оно успешно приземлилось в аэропорту "Борисполь".

В Join UP! сообщили, что рейс предварительно перенесли на 14:30 для проведения технического осмотра самолета. В свою очередь это приведет к переносу еще нескольких рейсов.

На Facebook-странице аэропорта "Борисполь" появилось видео, как самолет Anda Air с 174 пассажирами и 6 членами экипажа осуществляет аварийную посадку 11 июля.

Накануне в международном аэропрту "Львов" задерживали сразу несколько рейсов перевозчика SkyUp.