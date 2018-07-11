14:42
11 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • четверг
    28°C 18°C
  • пятница
    24°C 19°C
  • суббота
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, 10 июля
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, 10 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Самолет с туристами совершил аварийную посадку в "Борисполе": появилось видео

231 Читати новину українською
Самолет Anda Air аварийно приземлился в "Борисполе"
Самолет Anda Air аварийно приземлился в "Борисполе" / Кадр из видео

Самолет украинской авиакомпании Anda Air, совершавший рейс Киев – Анталия, вынужден был осуществить аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

Рейс SSV2261, следовавший по маршруту Киев – Анталия, вылетел из аэропорта "Жуляны" в 9:09 11 июля.

Смотрите также: Сезон туристических скандалов: почему украинцы не застрахованы от махинаций туроператоров

Как информирует туроператор Join UP!, по заказу которого и осуществлялся перелет, из-за попадания птицы в двигатель самолета воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку.

Уже в 11:07 оно успешно приземлилось в аэропорту "Борисполь".

В Join UP! сообщили, что рейс предварительно перенесли на 14:30 для проведения технического осмотра самолета. В свою очередь это приведет к переносу еще нескольких рейсов.

На Facebook-странице аэропорта "Борисполь" появилось видео, как самолет Anda Air с 174 пассажирами и 6 членами экипажа осуществляет аварийную посадку 11 июля.

Накануне в международном аэропрту "Львов" задерживали сразу несколько рейсов перевозчика SkyUp.

Теги: Новости Украины Новости Борисполя Новости Киева авиация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие пляжи Одессы и области для отдыха: цены, условия и фото
сегодня, 14:00 Лучшие пляжи Одессы и области для отдыха: цены, условия и фото
Олена Булан 41034
Пиво, кофе и футболки: в России массово выпускают товары со скандальным названием "Новичок"
сегодня, 13:34 Пиво, кофе и футболки: в России массово выпускают товары со скандальным названием "Новичок"
105
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
355
"Жизнь по понятиям": чем Россия отличается от других государств
сегодня, 13:00 "Жизнь по понятиям": чем Россия отличается от других государств
Павло Казарін 151
FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
сегодня, 12:01 FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
Блог Соцмережі 650
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
На границе Украины на Буковине появились бойцы Нацгвардии
 23 января , 23:02
Савченко рассказала, что свидетели угрожают физической расправой сестре нардепа
 14 мая , 18:13
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук