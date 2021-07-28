Пассажирами разбившегося на Прикарпатье самолета были хасиды

Жуткая авиакатастрофа произошла вблизи Шепаровцев на Ивано-Франковщине, там разбился легкомоторный самолет. Пассажирами были хасиды.

Об этом сообщили в телеграмме Объединенной еврейской общины Украины. В результате падения самолета погибли 4 человека.

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"В авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район", – говорится в сообщении.

Там также уточнили, что спортивный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом и загорелся. Другие подробности пока неизвестны.

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