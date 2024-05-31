Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что самолеты ASC 890 являются стратегической целью врага. Они могут находиться в Украине или на аэродромах союзников.

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Как можно обезопасить самолеты

По словам Романенко, западные самолеты могут находиться на аэродромах союзников или на аэродромах Запада Украины. Стоит отметить, что если наши партнеры заявили, что для самолетов F-16 будут предоставлять ракеты с дальностью 120 километров, то россияне для Су-35 хотят использовать ракеты с дальностью 300 километров.

Именно поэтому, как только эти самолеты появятся, они (россияне – 24 Канал) будут на них охотиться, это для них стратегическая жирная цель,

– отметил военный эксперт.

Также Романенко добавил, что самолеты ASC 890 очень важны для Украины, ведь они дают возможности в управлении войсками не только в воздухе, но и на земле и на море.

Черноморский флот уже немного вытеснен из акватории (Черного моря – 24 Канал). Надо совсем подавлять такую возможность россиян – морскую, воздушную и вообще в Крыму,

– объяснил военный эксперт.

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