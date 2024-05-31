Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що літаки ASC 890 є стратегічною ціллю ворога. Вони можуть перебувати в Україні або ж на аеродромах союзників.

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Як можна убезпечити літаки

За словами Романенка, західні літаки можуть перебувати на аеродромах союзників або на аеродромах Заходу України. Варто зазначити, що якщо наші партнери заявили, що для літаків F-16 будуть надавати ракети з дальністю 120 кілометрів, то росіяни для Су-35 хочуть використовувати ракети з дальністю 300 кілометрів.

Саме тому, як тільки ці літаки з'являться, вони (росіяни – 24 Канал) будуть на них полювати, це для них стратегічна жирна ціль,

– зауважив військовий експерт.

Також Романенко додав, що літаки ASC 890 є дуже важливими для України, адже вони дають можливості в управлінні військами не лише у повітрі, а й на землі та на морі.

Чорноморський флот вже трохи витіснений з акваторії (Чорного моря – 24 Канал). Треба зовсім пригнічувати таку можливість росіян – морську, повітряну та загалом в Криму,

– пояснив військовий експерт.

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