Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. В общем, интересно, а сколько именно самолетов нужно Украине.

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О танках и HIMARS тоже говорили, как о "красных линиях"

Тизенгаузен отметил, что о танках и HIMARS в свое время говорили как о "красных линиях". Очевидно, что авиация – это еще более сложная техника. Видимо, западные партнеры боятся, что россияне захватят хотя бы одну единицу и будут ее изучать и исследовать, хотя через 2 недели будет 9 "Рамштайн", который называют авиационным, и возможны сюрпризы.

Чтобы за полгода нам дали самолеты, наши экипажи уже сейчас должны учиться на них. У нас должна быть подготовлена инфраструктура, в частности, взлетные полосы, ремонтные базы, ведь непонятно, где они будут ремонтироваться и обслуживаться, здесь или где-то на территории страны-партнера,

– заметил политтехнолог.

Он добавил, что если объявить о передаче авиации, то Путин будет планировать наступление с учетом новых вводных, а так партнеры готовят ему сюрприз и в публичное пространство не будут выносить информацию о поставках самолетов. Между прочим, учитывая эффективность наших войск, неизвестно, кто потом кого будет учить.

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Никто не хочет второго Афганистана

По словам политтехнолога, передача Украине танков, HIMARS – это уже больше, чем пол дороги, и останавливать помощь никто не будет. Никто не хочет второго Афганистана, в который США вложили триллион долларов, а затем все вооружение досталось талибам.

"Отцами победы хотят стать много. На этом поле идет даже определенное соревнование. Не готов сказать, кто будет первым, но вот Нидерланды сказали, чтобы Украина давала заявку и ее рассмотрят. Казалось бы одна из самых нейтральных стран дает вот такой четкий сигнал", – подчеркнул Тизенгаузен.

Как он отметил, возможно следующий "Рамштайн" не будет таким фееричным, как предыдущий. Однако есть решение, что Украина должна победить. И это мы заставили партнеров принять такое решение. Мы продемонстрировали свою эффективность, и после войны вопрос, например, вступления Украины в Евросоюз уже не будет стоять.

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