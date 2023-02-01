Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Загалом, цікаво, а скільки саме літаків потрібно Україні.

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Про танки й HIMARS теж говорили, як про "червоні лінії"

Тизенгаузен зазначив, що про танки й HIMARS свого часу говорили, як про "червоні лінії". Очевидно, що авіація – це ще складніша техніка. Певно, західні партнери бояться, що росіяни захоплять бодай одну одиницю й будуть її вивчати та досліджувати, хоча за 2 тижні буде 9 "Рамштайн", який називають авіаційним, і можливі сюрпризи.

Аби десь за пів року нам дали літаки, наші екіпажі вже зараз повинні навчатись на них. У нас має бути підготовлена інфраструктура, зокрема, злітні смуги, ремонтні бази, адже не зрозуміло, де вони будуть ремонтуватись і обслуговуватись, тут чи десь на території країни-партнера,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, якщо оголосити про передачу авіації, то Путін плануватиме наступ з урахуванням нових ввідних, а так партнери готують йому сюрприз і в публічний простір не виноситимуть інформацію про постачання літаків. Між іншим, враховуючи ефективність наших військ, ще невідомо, хто потім кого вчитиме.

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Ніхто не хоче другого Афганістану

За словами політтехнолога, передача Україні танків, HIMARS – це вже більше, ніж пів дороги, й зупиняти допомогу ніхто не буде. Ніхто не хоче другого Афганістану, в який США вклали трильйон доларів, а потім усе озброєння дісталось талібам.

"Батьками перемоги хочуть стати багато. На цьому полі йде навіть певне змагання. Не готовий сказати, хто буде першим, але ось Нідерланди сказали, щоб Україна давала заявку і її розглянуть. Здавалося б одна з найнейтральніших країн дає ось такий чіткий сигнал", – наголосив Тизенгаузен.

Як він зазначив, можливо, наступний "Рамштайн" не буде таким феєричним, як попередній. Однак є рішення, що Україна має перемогти. І це ми змусили партнерів прийняти таке рішення. Ми продемонстрували свою ефективність, і після війни питання, наприклад, вступу України у Євросоюз уже не стоятиме.

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