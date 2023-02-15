Все военные поставки такого уровня всегда держатся в секрете. Об этом 24 каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что политическая коммуникация вокруг них всегда выстраивается специальным, немного манипулятивным, но защитным образом.

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Решение, вероятно, уже достигнуто

Эксперт отметил, это делается для того, чтобы:

скептики внутри Запада не смогли слишком быстро отреагировать;

Россия не очень четко понимала, когда будут достигнуты эти решения.

"Скорее всего, решение уже достигнуто. А сейчас продолжаются определенные технические консультации, чтобы анонсировать это решение, когда оно уже будет окончательно сформировано", - подчеркнул Божко.

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Процесс перестраховывается

Он напомнил, что первая ласточка решения по самолетам уже была. Это то, что Великобритания уже начинает учить украинских пилотов, чтобы они могли летать на современных самолетах западного образца.

В этом случае, коммуникация, которую заявляют западные должностные лица и частично украинские должностные лица, направлена на защиту процесса принятия решения о передаче. Именно поэтому все так непонятно,

– подчеркнул собеседник.

По мнению Ярослава Божко, хорошо, что все происходит именно так. Западные страны и Украина перестраховывают этот процесс от излишних вмешательств.

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