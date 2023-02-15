Все военные поставки такого уровня всегда держатся в секрете. Об этом 24 каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что политическая коммуникация вокруг них всегда выстраивается специальным, немного манипулятивным, но защитным образом.
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Решение, вероятно, уже достигнуто
Эксперт отметил, это делается для того, чтобы:
- скептики внутри Запада не смогли слишком быстро отреагировать;
- Россия не очень четко понимала, когда будут достигнуты эти решения.
"Скорее всего, решение уже достигнуто. А сейчас продолжаются определенные технические консультации, чтобы анонсировать это решение, когда оно уже будет окончательно сформировано", - подчеркнул Божко.
Примут ли решение о предоставлении Украине авиации: смотрите видео
Процесс перестраховывается
Он напомнил, что первая ласточка решения по самолетам уже была. Это то, что Великобритания уже начинает учить украинских пилотов, чтобы они могли летать на современных самолетах западного образца.
В этом случае, коммуникация, которую заявляют западные должностные лица и частично украинские должностные лица, направлена на защиту процесса принятия решения о передаче. Именно поэтому все так непонятно,
– подчеркнул собеседник.
По мнению Ярослава Божко, хорошо, что все происходит именно так. Западные страны и Украина перестраховывают этот процесс от излишних вмешательств.
Что известно о предоставлении Украине современных истребителей: важное
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, состоявшаяся 14 февраля встреча в формате "Рамштайн" успешной. В частности, он отметил, что есть важные новости относительно авиации. Партнеры уже конкретно обсуждают этот вопрос. Процесс двигается вперед.
- Вооруженные Силы Украины нуждаются в авиации для успешного контрнаступления. США будут ключевой страной в решении этого вопроса, но первый шаг может сделать другое государство. Дипломат Валерий Чалый считает, что предоставление авиации нашему государству может состояться по "танковой схеме".
- По данным Financial Times, американские чиновники не исключают факта возможной передачи современных истребителей Украине по мере затягивания войны. Военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что никому не выгодно затягивание войны, ни Украине, ни ее союзникам. Но все понимают, что от передачи истребителей F-16, не отделаться.