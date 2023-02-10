"Процесс уже ускорился": насколько действенным было турне Зеленского

Владимир Зеленский завершил свое турне по европейским столицам. Лидер отмечал, что Украина надеется получить от западных партнеров современные истребители, что крайне необходимы нашим защитникам.

В значительной степени процесс уже ускорился. Так, сторонами был озвучен ряд важных решений. Об этом 24 Канала сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Важные сигналы

К примеру, раздалось заявление Великобритании о том, что страна готова обучать украинских пилотов, которые впоследствии могут сесть за штурвал истребителя Eurofighter Typhoon.

Даже если решение относительно самолетов затянется еще на месяц, или еще на сколько, у нас уже будет обученный летный персонал. Он сможет сесть за штурвал сразу, а не так, что мы будем учить людей еще несколько месяцев. Это очень важно, это экономит наше время,

– подчеркнул Божко.

Важные сигналы мы получили и в Европарламенте. Так, Роберта Мацола заявила, что очень хочет, чтобы вступление Украины в ЕС было самым быстрым в истории Европейского Союза. "Конечно, говорить о конкретных датах очень трудно, потому что они зависят не только от войны, но и от темпов послевоенного восстановления", – акцентирует глава "Доктрины".

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Как отмечает Божко, показательна позиция Великобритании, а также государств Северной Европы, Восточной Европы и стран Балтии.

Мы помним подписание Таллиннской декларации, предусматривающей, что страны Балтии, Скандинавии, Польша, Чехия и Великобритания создают отдельный формат помощи Украине, который должен быть быстрее "Рамштайна",

– объяснил глава Центра политических студий "Доктрина".

Безусловно, их коллективные возможности не так мощны, как у США. Однако, отмечает Божко, принимая решения первыми, они действительно очень сильно усиливают процессы в других странах.

В частности, это позволяет измерить возможности России эскалировать. Великобритания заявляет о подготовке Украины пилотов. Чем может ответить Россия? Посмотрели – ничем. Значит обучать пилотов могут США и Германия и все другие страны.

Далее, возможно, последует решение о передаче самолетов, публично озвученное на всех уровнях. Все измерят реакцию России и увидят, что никаких существенных возможностей для эскалации у государства-агрессора нет. И дальше последуют за Великобританией. Это разумная тактика,

– уверяет Ярослав Божко.

Он акцентирует: у страны нет столько ресурсов, чтобы спровоцировать ядерный сценарий. Если Великобритания предоставляет нам это оружие, через несколько недель государства увидят, что также могут это сделать.

"Это очень смелая история. Она крайне важна", – подытожил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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