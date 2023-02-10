Зеленский пообещал Воздушным силам ВСУ современные и эффективные крылья

Владимир Зеленский вечером 10 февраля традиционно обратился к украинцам. Президент поблагодарил защитников украинского неба.

Украинский лидер традиционно говорил о самых важных событиях дня. Россия 10 февраля совершила очередную террористическую массированную ракетную атаку, информирует 24 Канал.

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Зеленский заметил, что гордится украинской смелостью. Он подчеркнул, что весь мир видел, как приветствуют Украину. Это результат – которого достигли все украинцы вместе.

Президент подчеркнул, что гордится украинской смелостью, украинской несокрушимостью и украинской результативностью.

Украинский лидер добавил, что гордится всеми, кто воюет и работает ради Украины.

Конечно, отдельно хочу сегодня отметить наших летчиков, всех наших бойцов Воздушных сил, каждого и каждого, кто защищает украинское небо. Я благодарю вас, Воздушные силы! И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья,

– заявил Зеленский.

Что еще Зеленский сказал во время обращения

В Воздушных силах рассказали, что Россия на протяжении 10 февраля выпустила по Украине более 100 ракет . К счастью, большинство из них сбили защитники украинского неба.

Украинский лидер рассказал, что 10 февраля провел заседание ставки Верховного Главнокомандующего. Там обсудили ситуацию на фронте. Самой горячей точкой на линии остается Бахмут Донецкой области. Украинские герои дают отпор российским оккупантам. Украина готовится к новому заседанию в формате "Раммштайн".