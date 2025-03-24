Юрий Игнат объяснил особенность самолетов-разведчиков Saab 340, которые должна получить Украина

Швеция обещала предоставить Киеву два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC890. Пока что их нет на вооружении ВСУ, но они бы значительно усилили армию.

Об этом заявил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Чем полезны для Украины самолеты ДРЛВ Saab 340

По словам Игната, Saab – это летающие радары. Их создали на базе военно-транспортного воздушного судна. Самолеты полезны тем, что могут фиксировать ситуацию на значительном расстоянии и получать дополнительные разведывательные данные.

"Саабы" значительно улучшат результаты ВСУ, если их интегрируют с наземными системами и воздушными платформами, например F-16.

Это существенный дополнительный фактор. Эти самолеты предназначены для того, чтобы усилить эффективность воздушных платформ и наземных тоже,

– пояснил представитель ВС.

В Швеции говорят, что все идет по плану и задержек в передаче самолетов Saab Украине нет.

У россиян для дальней разведки есть самолеты А-50. Но несколько таких судов было успешно сбито Силами обороны Украины. Поэтому враг опасается подлетать слишком близко.