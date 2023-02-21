F-16 или ATACMS: Украина может получить мощный "сюрприз" к годовщине войны
Президент США во время своего визита в Киев заявил, что США и западные союзники будут поддерживать Украину до победы. Джо Байден объявил новый пакет военной помощи. Однако, поскольку союзники Украины готовятся к годовщине полномасштабного вторжения, это может означать, что неприятные сюрпризы для России еще готовятся.
Так в комментарии 24 Каналу заявил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков. По его словам, месседж Байдена имел самый большой символизм и проявил консенсус Запада.
Смотрите также Байден бросил вызов и дал пощечину Кремлю: каковы политические результаты его визита в Киев
"Но мне кажется, и многие инсайдеры об этом говорят, что как раз в саму годовщину мы услышим об объявлении нового пакета помощи от наших партнеров. И мы очень надеемся, что в него войдут столь желанные для нас самолеты F-16", – сказал он.
Может ли Украина получить самолеты F-16 и ракеты ATACMS: смотрите видео
Сложная политическая воля
Заместитель директора аналитического центра "Политика" считает, что Украина получит F-16 и ракеты ATACMS. Однако, здесь вопрос сроков, ведь эта политическая воля и решения даются очень сложно западным политикам.
И при этом оплачиваются кровью лучших сыновей и дочерей Украины,
– заметил Бронжуков.
Он считает, что сейчас задача украинских дипломатов и политиков состоит в том, чтобы убеждать западных партнеров предоставить Украине то оружие, которое поможет как можно быстрее победить в войне с Россией и вернуть свою территориальную целостность.
Военная помощь Украине: последние новости
- Президент США Джо Байден посетил Киев и объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Владимир Зеленский заявил, что они с Байденом обсудили "дальнобойное оружие и оружие, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже, если оно не поставлялось раньше".
- Во время визита Джо Байдена в Киев была объявлена воздушная тревога. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что Байден, услышав воздушную тревогу, понял, для чего Украине истребители.
- Президент США прибыл в Варшаву. Там Джо Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты планируют обсудить вопросы самолетов для Украины.