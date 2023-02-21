F-16 или ATACMS: Украина может получить мощный "сюрприз" к годовщине войны

Президент США во время своего визита в Киев заявил, что США и западные союзники будут поддерживать Украину до победы. Джо Байден объявил новый пакет военной помощи. Однако, поскольку союзники Украины готовятся к годовщине полномасштабного вторжения, это может означать, что неприятные сюрпризы для России еще готовятся.

Так в комментарии 24 Каналу заявил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков. По его словам, месседж Байдена имел самый большой символизм и проявил консенсус Запада.

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"Но мне кажется, и многие инсайдеры об этом говорят, что как раз в саму годовщину мы услышим об объявлении нового пакета помощи от наших партнеров. И мы очень надеемся, что в него войдут столь желанные для нас самолеты F-16", – сказал он.

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Сложная политическая воля

Заместитель директора аналитического центра "Политика" считает, что Украина получит F-16 и ракеты ATACMS. Однако, здесь вопрос сроков, ведь эта политическая воля и решения даются очень сложно западным политикам.

И при этом оплачиваются кровью лучших сыновей и дочерей Украины,

– заметил Бронжуков.

Он считает, что сейчас задача украинских дипломатов и политиков состоит в том, чтобы убеждать западных партнеров предоставить Украине то оружие, которое поможет как можно быстрее победить в войне с Россией и вернуть свою территориальную целостность.

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