Так у коментарі 24 Каналу заявив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, меседж Байдена мав найбільший символізм і проявив консенсус Заходу.
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"Але мені здається, і багато інсайдерів про це кажуть, що якраз в саму річницю ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги від наших партнерів. І ми дуже сподіваємося, що до нього увійдуть такі бажані для нас літаки F-16", – сказав він.
Чи може Україна отримати літаки F-16 та ракети ATACMS: дивіться відео
Складна політична воля
Заступник директора аналітичного центру "Політика" вважає, що Україна таки отримає F-16 та ракети ATACMS. Однак, тут питання термінів, адже ця політична воля і рішення даються дуже складно західним політикам.
І при цьому оплачуються кров’ю найкращих синів і дочок України,
– зауважив Бронжуков.
Він вважає, що нині завдання українських дипломатів та політиків полягає в тому, щоби переконувати західних партнерів надати Україні ту зброю, яка допоможе якнайшвидше перемогти у війні з Росією та повернути свою територіальну цілісність.
Військова допомога Україні: останні новини
- Президент США Джо Байден відвідав Київ та оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Володимир Зеленський заявив, що вони з Байденом обговорили "далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше".
- Під час візиту Джо Байдена до Києва було оголошено повітряну тривогу. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що Байден, почувши повітряну тривогу, зрозумів, для чого Україні винищувачі.
- Президент США прибув до Варшави. Там Джо Байден зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президенти планують обговорити питання літаків для України.