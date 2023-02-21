Так у коментарі 24 Каналу заявив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, меседж Байдена мав найбільший символізм і проявив консенсус Заходу.

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"Але мені здається, і багато інсайдерів про це кажуть, що якраз в саму річницю ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги від наших партнерів. І ми дуже сподіваємося, що до нього увійдуть такі бажані для нас літаки F-16", – сказав він.

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Складна політична воля

Заступник директора аналітичного центру "Політика" вважає, що Україна таки отримає F-16 та ракети ATACMS. Однак, тут питання термінів, адже ця політична воля і рішення даються дуже складно західним політикам.

І при цьому оплачуються кров’ю найкращих синів і дочок України,

– зауважив Бронжуков.

Він вважає, що нині завдання українських дипломатів та політиків полягає в тому, щоби переконувати західних партнерів надати Україні ту зброю, яка допоможе якнайшвидше перемогти у війні з Росією та повернути свою територіальну цілісність.

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