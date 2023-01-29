F-16 для Украины: в Воздушных силах рассказали, во скольких самолетах нуждаются

Украина хочет обновить весь парк советских самолетов. Они уже морально и физически устарели. И работают только благодаря украинским пилотам.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – рассказал, что эти советские самолеты – уже на грани возможностей. Украина нуждается в самолетах западного производства.

Обратите внимание Никаких таких заявлений не было, – Игнат о "его словах" об ожидании партии из 24 истребителей

Игнат отметил, что об F-16 говорится с первых дней. В то же время, Украина говорит и о других типах самолетов. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что никто сразу не предоставит украинской стороне 5 бригад. Их было бы достаточно для защиты Украины в будущем.

В то же время получить такое количество самолетов Украина сможет только постепенно. Если будет принято окончательное решение, все может начаться с нескольких эскадрилий. Украина очень ожидает положительного решения по F-16. В то же время, все понимают: на начальном этапе Украина получит не так много самолетов, как хотелось бы.

Игнат добавил, что сейчас есть определенные сигналы об авиационном "Рамштайне". В то же время, трудно сказать, примут ли решение.

Переговорный процесс по самолетам продолжается

Михаил Подоляк рассказал, что сейчас продолжается переговорный процесс по предоставлению Украине самолетов.

Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам же дают, необходима обязательно,

– заявил Подоляк.

В то же время страны-союзницы опасаются, что "мировая архитектура в связи с войной полностью поломается".