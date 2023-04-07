Украинским пилотам понадобится меньше времени для овладения F-16, – Игнат о тестировании в США

Украинские пилоты проведут меньше времени по овладению современными самолетами F-16, чем было заявлено ранее. Американская сторона достаточно высоко оценила способности наших ребят.

Это произошло после проведения первых тестов современных западных самолетов. Соответствующее заявление 7 апреля сделал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Media Center Украина - Ukrinform, передает 24 Канал.

Смотрите также Новая угроза, – Игнат рассказал о российских бомбах, которые могут лететь до 70 километров

Как проходит тестирование украинских пилотов

Спикер воздушных сил отметил, что для обучения в США были выбраны опытные пилоты, которых проверяли на то, насколько быстро они смогут овладеть современными многоцелевыми самолетами F-16.

По первым оценкам этого тестирования можно сделать вывод, что потребуется меньше времени, чем ранее было заявлено,

– подчеркнул Игнат.

Кроме этого, он также сказал, что американское командование оценили высокую подготовку украинцев, и не секрет, что наши пилоты могут использовать и другие виды западного вооружения, которые будут нам доступны.

Почему Украине нужны именно самолеты F-16

В недавнем интервью 24 Канала Юрий Игнат отметил, что F-16 – самый распространенный в мире самолет своего класса, именно из тех, которые отвечают нашим потребностям.

"Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны", – подчеркнул спикер.

По его словам, самолеты типа "МиГ" и "Су" не могут сбивать крылатые ракеты и "Шахиды", а F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит работать по этим целям действительно эффективно. Однако Игнат не скрывает, этот вопрос непрост и требует немало времени, целый ряд согласований, но определенные сдвиги уже есть. Поэтому Украина точно будет с мощными крыльями, которые помогут сохранить больше жизней и деоккупировать наши земли.