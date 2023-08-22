Радары в старых версиях истребителей составляют более 100 километров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что для задач, которые будут возложены на первые F-16, этого достаточно.
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Смогут ли F-16 конкурировать с Су-35
Роман Свитан отметил, что Су-35 не подходят к линии фронта из-за работы наших зенитно-ракетных комплексов. Именно благодаря ПЗРК можно будет держать российские самолеты на большой дистанции.
Patriot может появиться в любом месте и россияне это понимают, потому сами не подходят на малую дальность к линии фронта. Держать Су-35 на большой дистанции мы будем с помощью зенитно-ракетных комплексов,
– сказал военный эксперт.
Роман Свитан рассказал об эффективности истребителей F-16: смотрите видео
Какие задачи будут выполнять F-16
Военный эксперт отметил, что истребители будут поддерживать украинские войска на земле, будут выполнять задачи ПВО в воздухе, говорится, прежде всего, об уничтожении ракет, "Шахедов", а также будут подавлять противовоздушную оборону противника.
Самолеты F-16 MLU важны и тем, что могут нести ракеты для ударов по кораблям. Следовательно, можно будет работать по Черноморскому флоту не только с помощью надводных беспилотников, но и авиации.
Для выполнения задач, которые расписаны в первую очередь для самолетов, этих радаров хватит. Эффективность будет зависеть и от вооружения, которое нам дадут вместе с самолетами,
– подчеркнул Роман Свитан.
Мы слышали о Дании и Нидерландах, которые передадут Украине самолеты, но в коалиции еще более десятка стран. Они могут предоставить самолеты с большей дальностью и лучшей модификацией, которые сразятся с Су-34 и Су-35.
Передача истребителей F-16: что известно
- В августе 2023 года США приняли историческое решение и разрешили третьим странам передать Украине самолеты. Первой страной, сообщившей о передаче F-16 стали Нидерланды. По словам Владимира Зеленского, который 20 августа прибыл официальным визитом в Нидерланды, говорилось о 42 самолетах западного образца.
- Отправка в наше государство 19 самолетов согласовала и Дания. По словам главы правительства государства-партнера, Копенгаген осознает, что Украине нужно оружие не только для защиты собственных территорий, но и всего мира.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат называл американские истребители "оружием, которое сможет изменить все". Кроме передачи F-16, важно, чтобы партнеры поставляли Украине полезную нагрузку к истребителям. По словам, Юрия Игната, оружие, которое способны нести самолеты, может отправить на дно российские корабли, уничтожить вражеские склады и командные пункты.