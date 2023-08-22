Радари у старих версіях винищувачів сягають більше ніж 100 кілометрів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що для завдань, які будуть покладені на перші F-16, цього достатньо.
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Чи зможуть F-16 конкурувати з Су-35
Роман Світан зауважив, що Су-35 не підходять до лінії фронту через роботу наших зенітно-ракетних комплексів. Саме завдяки ПЗРК можна буде тримати російські літаки на великій дистанції.
Patriot може з'явитися у будь-якому місці і росіяни це розуміють, тому самі не підходять на малу дальність до лінії фронту. Тримати Су-35 на великій дистанції ми будемо з допомогою зенітно-ракетних комплексів,
– сказав військовий експерт.
Роман Світан розповів про ефективність винищувачів F-16: дивіться відео
Які завдання виконуватимуть F-16
Військовий експерт наголосив, що винищувачі підтримуватимуть українські війська на землі, виконуватимуть завдання ППО в повітрі, мовиться насамперед про знищення ракет, "Шахедів", а також пригнічуватимуть протиповітряну оборону противника.
Літаки F-16 MLU важливі й тим, що можуть нести ракети для ударів по кораблях. Відтак можна буде працювати по Чорноморському флоту не тільки за допомогою надводних безпілотників, але й авіації.
Для виконання завдання, які розписані першочергово для літаків, цих радарів вистачить. Ефективність залежатиме і від озброєння, яке нам дадуть разом з літаками,
– підкреслив Роман Світан.
Наразі ми чули про Данію і Нідерланди, які передадуть Україні літаки, але в коаліції ще більше десятка країн. Вони можуть надати літаки з більшою дальністю та кращою модифікацією, які позмагаються з Су-34 і Су-35.
Передача винищувачів F-16 Україні: що відомо
- У серпні 2023 року США ухвалили історичне рішення й дозволили третім країнам передати Україні літаки. Першою країною, яка повідомила про передання F-16 стали Нідерланди. За словами Володимира Зеленського, який 20 серпня прибув офіційним візитом до Нідерландів, мовилось про 42 літаки західного зразка.
- Відправку в нашу державу 19 літаків погодила й Данія. За словами голови уряду держави-партнерки, Копенгаген усвідомлює, що Україні потрібна зброя не тільки для захисту власних територій, а й усього світу.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат називав американські винищувачі "зброєю, яка зможе змінити геть усе". Крім передачі F-16, важливо, щоб партнери постачали Україні корисне навантаження до винищувачів. За словами, Юрія Ігната, зброя, яку здатні нести літаки, може відправити на дно російські кораблі, знищити ворожі склади та командні пункти.