Радари у старих версіях винищувачів сягають більше ніж 100 кілометрів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що для завдань, які будуть покладені на перші F-16, цього достатньо.

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Роман Світан зауважив, що Су-35 не підходять до лінії фронту через роботу наших зенітно-ракетних комплексів. Саме завдяки ПЗРК можна буде тримати російські літаки на великій дистанції.

Patriot може з'явитися у будь-якому місці і росіяни це розуміють, тому самі не підходять на малу дальність до лінії фронту. Тримати Су-35 на великій дистанції ми будемо з допомогою зенітно-ракетних комплексів,

– сказав військовий експерт.

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Які завдання виконуватимуть F-16

Військовий експерт наголосив, що винищувачі підтримуватимуть українські війська на землі, виконуватимуть завдання ППО в повітрі, мовиться насамперед про знищення ракет, "Шахедів", а також пригнічуватимуть протиповітряну оборону противника.

Літаки F-16 MLU важливі й тим, що можуть нести ракети для ударів по кораблях. Відтак можна буде працювати по Чорноморському флоту не тільки за допомогою надводних безпілотників, але й авіації.

Для виконання завдання, які розписані першочергово для літаків, цих радарів вистачить. Ефективність залежатиме і від озброєння, яке нам дадуть разом з літаками,

– підкреслив Роман Світан.

Наразі ми чули про Данію і Нідерланди, які передадуть Україні літаки, але в коаліції ще більше десятка країн. Вони можуть надати літаки з більшою дальністю та кращою модифікацією, які позмагаються з Су-34 і Су-35.

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