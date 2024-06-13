Об этом Чарльз Браун сказал на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины,"Рамштайн-23". Это заседание проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, передает 24 Канал.
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Какова ситуация с местами для обучения пилотов на F-16
Журналисты спросили американского генерала, соответствует ли действительности информация, что в США нет дополнительных мест для обучения 30 украинских пилотов на истребителях F-16.
В этом контексте Браун напомнил, что ранее была создана Коалиция возможностей по развитию Воздушных сил Украины, чтобы передать Украине истребители четвертого поколения. Соединенные Штаты, как сказал генерал, являются одной из стран-соучредителей этой коалиции.
Не только мы помогаем обучать их пилотов. Есть другие страны, которые поддерживают обучение. Поэтому, существуют возможности для обучения в США и в некоторых странах-партнерах в рамках этой Коалиции возможностей,
– объяснил Браун.
Американский офицер также отметил, что ведется подготовка не только пилотов, но и специалистов по техническому обслуживанию. Поэтому США вместе с партнерами усердно работают, чтобы обеспечить получение украинцами того, что нужно.
"И цель заключается в том, чтобы доставить эти F-16 этим летом", – подчеркнул генерал США.
Когда Украина получит первые F-16
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что ее страна начнет передачу первых истребителей F-16 Украине летом 2024 года. В то же время она отметила, что первыми истребители все же должна предоставить Дания, а уже после – Нидерланды.
- Оллонгрен также отметила, что ее страна позволит украинской армии бить по вражеским целям на российской территории с этих истребителей. Ведь это право Киева на самооборону, а запрет означает, что Украина "воюет буквально с одной связанной рукой".
- Кроме того, начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов рассказал, что часть самолетов F-16, которую партнеры передадут Украине, разместят на иностранных авиабазах. Это сделают, чтобы обезопасить самолеты от вражеских атак.