Украинцам не стоит из-за таких заявлений грустить или терять доверие к союзникам. Такое мнение 24 Каналу выразил Иван Ступак – бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего.

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Он убежден, что это еще не окончательное решение Финляндии о предоставлении самолетов Киеву.

"Все обязательно будет. Возможно, не сейчас и не в ближайшие несколько месяцев. Но все будет", – подчеркнул Ступак.

Предоставление авиации не является табу для Запада

Бывший сотрудник СБУ отметил, что если бы предоставление авиации было табуированной темой, западные партнеры сразу дали бы Киеву это понять.

Если бы о возможности предоставления авиации вообще речь не шла, то разговоров никаких и не было бы. Однажды бы этот вопрос задали, нам бы жестко сказали "Нет", и на этом бы все закончилось,

– сказал Ступак.

А так многие западные страны размышляют над возможностью помочь Украине авиацией, взвешивают разные варианты.

Иван Ступак предположил, когда Украина получит современные самолеты: смотрите видео

"Украина получит F-16 уже после войны"

Ступак считает, что если Украине сейчас предоставят самолеты, то это сначала будут истребители советского образца.

Что касается современных самолетов типа F-16, то мы их получим, но уже после войны. Это должно делаться в спокойном, а не в авральном режиме,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что сейчас нам не придется решать, где спрятать западную авиацию и ракеты. Ведь россияне особенно прицельно постараются поразить западные самолеты.

Проект военных аэродромов в горах

Эксперт Украинского института будущего отметил, что по завершении войны в Украине должен быть реализован масштабный проект строительства военных аэродромов для западной авиации.

Возможно, эти аэродромы даже будут расположены где-то в горных регионах под землей, максимально обезопасены от потенциальных ракетных атак со стороны России,

– сказал Ступак.

Он добавил, что именно по такой схеме хранит свои боевые самолеты Иран, размещая авиацию на подземных авиабазах. По словам Ступака, что-то подобное следует реализовать и в Украине.



Иранская подземная авиабаза Eagle 44 / Фото IRNA

Инцидент с заявлениями Финляндии: кратко