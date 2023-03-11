Українцям не варто через такі заяви сумувати чи зневірюватися у союзниках. Таку думку 24 Каналу висловив Іван Ступак – колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього.
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Він переконаний, що це ще не остаточне рішення Фінляндії щодо надання літаків Києву.
"Все обов'язково буде. Можливо, не зараз чи не у найближчі кілька місяців. Але все буде", – наголосив Ступак.
Надання авіації не є табу для Заходу
Колишній співробітник СБУ зазначив, що якби надання авіації була табуйованою темою, західні партнери одразу дали б Києву це зрозуміти.
Якби про можливість надання авіації взагалі не йшлося, то розмов ніяких і не було б. Один раз би це питання поставили, нам би жорстко сказали "Ні", і на цьому б усе закінчилося,
– сказав Ступак.
А так багато західних країн розмірковують над можливістю допомогти Україні авіацією, зважують різні варіанти.
Іван Ступак припустив, коли Україна отримає сучасні літаки: дивіться відео
"Україна отримає F-16 вже після війни"
Ступак вважає, що якщо Україні зараз нададуть літаки, то це спочатку будуть винищувачі радянського зразка.
Щодо сучасніших літаків на кшталт F-16, то ми їх отримаємо, але вже після війни. Це має робитися у спокійному, а не в авральному режимі,
– сказав ексспівробітник СБУ.
Він додав, що зараз нам не доведеться вирішувати, де сховати західну авіацію та ракети. Адже росіяни особливо прицільно намагатимуться вразити західні літаки.
Проєкт військових аеродромів у горах
Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що після завершення війни в Україні має бути реалізований масштабний проєкт будівництва військових аеродромів для західної авіації.
Можливо, ці аеродроми навіть будуть розміщені десь у гірських регіонах під землею, максимально убезпечені від потенційних ракетних атак з боку Росії,
– сказав Ступак.
Він додав, що саме за такою схемою зберігає свої бойові літаки Іран, розміщуючи авіацію на підземних авіабазах. За словами Ступака, щось подібне варто втілити й в Україні.
Іранська підземна авіабаза Eagle 44 / Фото IRNA
Інцидент з заявами Фінляндії: коротко
- Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін 10 березня з офіційним візитом відвідала Київ. Того дня вона зазначила, що її країна могла б розглянути надання Україні винищувачів. Мовиться про бойові літаки Hornet, які Фінляндія планує замінити на сучасні винищувачі F-35.
- Однак влада Фінляндії запевняє, що не підіймала на порядок денний питання про можливе передання Україні винищувачів Hornet. Командувач військово-повітряних сил Фінляндії генерал-майор Юха-Пекка Керенен повідомив, що Сили оборони країни взагалі не обговорювали цю тему.
- Президент Фінляндії Саулі Нііністьо теж каже, що щодо передачі винищувачів обговорень не було.
- Це підтвердив і міністр оборони країни Антті Кайкконен. Голова відомства додав, що Фінляндія ще потребуватиме найближчими роками Hornet для захисту.