Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що Україні необхідні не лише винищувачі, а й відповідне озброєння до них.

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За словами військового експерта, у Фінляндії є гарні літаки F/A-18 Hornet рівня винищувачів F-16. До того ж F/A-18 винищувач-бомбардувальник може працювати і як штурмовик та палубна машина, деякі з них є морського базування.

Вони могли б допомогти нам у виконанні бойових завдань і в повітрі, і на землі,

– додав Світан.

Важливі не лише літаки

Світан наголосив, що питання передачі винищувачів Україні стоїть глобально, це рішення залежить не лише від Фінляндії. Для цього потрібно підготувати інженерно-технічний склад, льотний склад тощо.

Ще раз повторю, важлива не так машина, як те озброєння, яке з нею будуть передавати,

– підкреслив військовий.

Він додав, якщо Україна отримає літаки, але не отримає озброєння до них, це не дасть результатів.

Світан про можливості F/A-18: дивитись відео

Ракети можуть працювати і з МіГ-29

Світан повідомив, що деяке озброєння Україна може застосувати і з МіГ-29, головне – його отримати.

Уже працюють HARM, за такою схемою можна повісити "Гарпуни" повітряного базування, і крилаті ракети Storm Shadow, і М-120. Головне, щоб нам їх передали,

– наголосив полковник.

Він повідомив, що це питання зараз уже вирішується, зокрема питання з МіГ-29. Гарним знаком є і просування в переговорах щодо F-16 та F-18. Важливо, щоб це не лишилося на рівні розмов.

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