Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що Україні необхідні не лише винищувачі, а й відповідне озброєння до них.
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За словами військового експерта, у Фінляндії є гарні літаки F/A-18 Hornet рівня винищувачів F-16. До того ж F/A-18 винищувач-бомбардувальник може працювати і як штурмовик та палубна машина, деякі з них є морського базування.
Вони могли б допомогти нам у виконанні бойових завдань і в повітрі, і на землі,
– додав Світан.
Важливі не лише літаки
Світан наголосив, що питання передачі винищувачів Україні стоїть глобально, це рішення залежить не лише від Фінляндії. Для цього потрібно підготувати інженерно-технічний склад, льотний склад тощо.
Ще раз повторю, важлива не так машина, як те озброєння, яке з нею будуть передавати,
– підкреслив військовий.
Він додав, якщо Україна отримає літаки, але не отримає озброєння до них, це не дасть результатів.
Світан про можливості F/A-18: дивитись відео
Ракети можуть працювати і з МіГ-29
Світан повідомив, що деяке озброєння Україна може застосувати і з МіГ-29, головне – його отримати.
Уже працюють HARM, за такою схемою можна повісити "Гарпуни" повітряного базування, і крилаті ракети Storm Shadow, і М-120. Головне, щоб нам їх передали,
– наголосив полковник.
Він повідомив, що це питання зараз уже вирішується, зокрема питання з МіГ-29. Гарним знаком є і просування в переговорах щодо F-16 та F-18. Важливо, щоб це не лишилося на рівні розмов.
Чи може Україна найближчим часом отримати західну авіацію
- Роман Світан повідомив, що для контрнаступу ЗСУ потрібні потужні винищувачі. Світан зазначив, що незабаром Україна отримає радянські винищувачі МіГ-29. На його думку, це хороша зброя, однак літак не зможе повноцінно виконувати поставлених завдань.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що Варшава готова передати Україні літаки МіГ-29. Але вони це зроблять лише в межах міжнародної коаліції.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що Польща готова передати літаки. Тому Братиславі потрібно активізуватися і також передати їх спільно з Варшавою.
- Найкращим варіантом літаків для України вважаються американські F-16. Київ закликає партнерів розпочати постачання цих літаків негайно, але все залежить від рішення США. Джо Байден переконаний, що поки ці літаки Україні непотрібні.