Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что Украине необходимы не только истребители, но и соответствующее вооружение.
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По словам военного эксперта, в Финляндии есть хорошие самолеты F/A-18 Hornet уровня истребителей F-16. К тому же, F/A-18 истребитель-бомбардировщик может работать и как штурмовик и палубная машина, некоторые из них являются морского базирования.
Они могли бы помочь нам в выполнении боевых задач и в воздухе, и на земле,
– добавил Свитан.
Важны не только самолеты
Свитан подчеркнул, что вопрос передачи истребителей Украине стоит глобально, это решение зависит не только от Финляндии. Для этого необходимо подготовить инженерно-технический состав, летный состав и т.д.
Еще раз повторю, важна не столько машина, сколько то вооружение, которое с ней будут передавать,
– подчеркнул военный.
Он добавил, что если Украина получит самолеты, но не получит вооружения до них, это не даст результатов.
Рассвет о возможностях F/A-18: смотреть видео
Ракеты могут работать и с МиГ-29.
Свитан сообщил, что некоторые вооружения Украина может применить и с МиГ-29, главное – его получить.
Уже работают HARM, по такой схеме можно повесить "Гарпуны" воздушного базирования, и крылатые ракеты Storm Shadow, и М-120. Главное, чтобы нам их передали,
– подчеркнул полковник.
Он сообщил, что этот вопрос сейчас уже решается, в частности, вопрос с МиГ-29. Хорошим знаком является и продвижение в переговорах по F-16 и F-18. Важно, чтобы это не осталось на уровне разговоров.
Может ли Украина в ближайшее время получить западную авиацию
- Роман Свитан сообщил, что для контрнаступления ВСУ требуются мощные истребители. Свитан отметил, что в скором времени Украина получит советские истребители МиГ-29. По его мнению, это хорошее оружие, однако самолет не сможет полноценно выполнять поставленные задачи.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава готова передать Украине самолеты МиГ-29. Но они это сделают только в рамках международной коалиции.
- Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что Польша готова передать самолеты. Поэтому Братиславе нужно активизироваться и передать их совместно с Варшавой.
- Лучшим вариантом самолетов для Украины считаются американские F-16. Киев призывает партнеров начать поставку этих самолетов немедленно, но все зависит от решения США. Джо Байден убежден, что пока эти самолеты Украине не нужны.