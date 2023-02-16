За последнюю неделю Россия усилила авиацию: разведка Британии оценила ее ключевую ударную роль
Россия стягивает к границам с Украиной самолеты и вертолеты. В течение последней недели вылеты россиян действительно участились.
В этом отношении в британской разведке говорят, что маловероятно, что Россия решит расширить воздушную кампанию. Ведь это будет иметь негативные последствия для вражеской авиации.
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Что известно о российской авиации
Воздушно-космические силы России продолжают развертывать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и в течение многих месяцев,
– заявила британская разведка.
Однако они заметили, что:
- вражеские воздушные вылеты в течение последней недели действительно участились по сравнению с предыдущими;
- в целом воздушная активность остается примерно на уровне с наблюдавшейся с лета 2022 года.
Более того, разведка Великобритании считает, что воздушные силы России продолжают играть в войне значительно меньшую роль, чем могли бы. В частности, потому, что для врагов существенная проблема:
- украинская противовоздушная оборона;
- угроза ударов по аэропортам базирования, что вынуждает командование рассредоточивать самолеты.
Следует заметить, что российские истребители работают почти исключительно на территории, которую контролирует Россия. Это снижает эффективность их применения и риски для них.
По данным британской разведки, Россия, скорее всего, имеет практически невредимый флот из около 1500 военных самолетов. Это несмотря на то, что с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили ориентировочно более 130-ти.
Впрочем, маловероятно, что воздушно-космические силы России сейчас готовятся к значительному расширению воздушной кампании, потому что при нынешней ситуации на поле боя это чревато для них неприемлемыми потерями самолетов.
– заявили в разведке.
Последние новости о российской авиации
- 14 февраля западная разведка заявила, что Россия накапливает у границы с Украиной самолеты и вертолеты. Их могут бросить в войну, чтобы поддержать наземное наступление.
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил угрозу, которую составляют оставшиеся значительные военно-воздушные силы России. По мнению главы Пентагона, российские сухопутные силы достаточно истощены, поэтому это показатель того, что они превратят наступление в воздушное сражение.
- Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что россияне стянули к границе ориентировочно 400 самолетов и 300 вертолетов. По его данным, россияне могут попытаться атаковать с воздуха. Поэтому ВСУ будет бороться с врагом с помощью нашей ПВО и тех самолетов, которые сейчас находятся на вооружении.