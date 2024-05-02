Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что по условиям тендера страна, которая закупит самолеты должна их разобрать. Именно самолеты того типа, которые имеет Казахстан помогут Украине в войне.

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Условия тендера

По словам авиационного эксперта, говорится о более сотни самолетов. В основном – это МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. Состояние этих самолетов является не лучшим, потому что они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации или даже восстановлению.

Первый тендер был объявлен в 2023 году, однако продажа самолетов не состоялась. Уже во втором тендере было указано, что компания, которая его выиграет должна разобрать самолеты на определенные части и переделать. Основное условие – сделать это на территории воинских частей, где они расположены.

Самолеты были разбросаны по трем воинским частям. Почти половина была в пределах одной авиабазы,

– отметил Долинце

Польза самолетов Украине

Как раз какие-то из компонентов, по мнению авиационного эксперта, могут передать Украине. Конечно, что определенная часть оборудования будет или устаревшей, или нерабочей.

Вместе с тем могут быть компоненты, которые интересны различным странам, в которых до сих пор находятся на вооружении самолеты МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. В этих компонентах может быть заинтересована Украина для восстановления или поддержки той авиатехники, которая остается в строю,

– подчеркнул Долинце.

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