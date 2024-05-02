Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что по условиям тендера страна, которая закупит самолеты должна их разобрать. Именно самолеты того типа, которые имеет Казахстан помогут Украине в войне.
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Условия тендера
По словам авиационного эксперта, говорится о более сотни самолетов. В основном – это МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. Состояние этих самолетов является не лучшим, потому что они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации или даже восстановлению.
Первый тендер был объявлен в 2023 году, однако продажа самолетов не состоялась. Уже во втором тендере было указано, что компания, которая его выиграет должна разобрать самолеты на определенные части и переделать. Основное условие – сделать это на территории воинских частей, где они расположены.
Самолеты были разбросаны по трем воинским частям. Почти половина была в пределах одной авиабазы,
– отметил Долинце
Польза самолетов Украине
Как раз какие-то из компонентов, по мнению авиационного эксперта, могут передать Украине. Конечно, что определенная часть оборудования будет или устаревшей, или нерабочей.
Вместе с тем могут быть компоненты, которые интересны различным странам, в которых до сих пор находятся на вооружении самолеты МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. В этих компонентах может быть заинтересована Украина для восстановления или поддержки той авиатехники, которая остается в строю,
– подчеркнул Долинце.
Военная помощь Украине: последние новости
- Латвия анонсировала новый пакет помощи Украине. По словам премьера страны Эвики Силини, правительство утвердило передачу зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для ВСУ.
- Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своими скандальными заявлениями об Украине, посмеялся над сбором словаков для боеприпасов для Украине. Он заявил, что это "капля в море" и убеждает, что в стране лучше собирать деньги для онкобольных, чем для пуль и бомб.
- Украина готовится принимать от США самолеты F-16. В Воздушных силах рассказали, что они дадут возможность как защищать воздушное пространство страны от российских ракетных ударов, так и наносить удары по военным объектам врага.