Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що за умовами тендеру країна, яка закупить літаки повинна їх розібрати. Саме літаки того типу, які має Казахстан допоможуть Україні у війні.

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Умови тендеру

За словами авіаційного експерта, мовиться про більше сотні літаків. В основному – це МіГ-29, МіГ-31 та Су-27. Стан цих літаків є не найкращим, тому що вони вже не підлягають подальшої експлуатації або навіть відновленню.

Перший тендер був оголошений у 2023 році, однак продаж літаків не відбувся. Вже у другому тендері було вказано, що компанія, яка його виграє повинна розібрати літаки на певні частини та переробити. Основна умова – зробити це на території військових частин, де вони розташовані.

Літаки були розкидані по трьох військових частинах. Майже половина була в межах однієї авіабази,

– зазначив Долінце

Користь літаків Україні

Якраз якісь із компонентів, на думку авіаційного експерта, можуть передати Україні. Звісно, що певна частина обладнання буде або застарілою, або неробочою.

Разом з тим можуть бути компоненти, які цікаві різним країнам, у яких досі перебувають на озброєнні літаки МіГ-29, МіГ-31 та Су-27. В цих компонентах може бути зацікавлена Україна для відновлення або підтримки тієї авіатехніки, яка залишається в строю,

– підкреслив Долінце.

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