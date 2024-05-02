Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що за умовами тендеру країна, яка закупить літаки повинна їх розібрати. Саме літаки того типу, які має Казахстан допоможуть Україні у війні.
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Умови тендеру
За словами авіаційного експерта, мовиться про більше сотні літаків. В основному – це МіГ-29, МіГ-31 та Су-27. Стан цих літаків є не найкращим, тому що вони вже не підлягають подальшої експлуатації або навіть відновленню.
Перший тендер був оголошений у 2023 році, однак продаж літаків не відбувся. Вже у другому тендері було вказано, що компанія, яка його виграє повинна розібрати літаки на певні частини та переробити. Основна умова – зробити це на території військових частин, де вони розташовані.
Літаки були розкидані по трьох військових частинах. Майже половина була в межах однієї авіабази,
– зазначив Долінце
Користь літаків Україні
Якраз якісь із компонентів, на думку авіаційного експерта, можуть передати Україні. Звісно, що певна частина обладнання буде або застарілою, або неробочою.
Разом з тим можуть бути компоненти, які цікаві різним країнам, у яких досі перебувають на озброєнні літаки МіГ-29, МіГ-31 та Су-27. В цих компонентах може бути зацікавлена Україна для відновлення або підтримки тієї авіатехніки, яка залишається в строю,
– підкреслив Долінце.
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