Самолеты залетали с моря и оккупированного Крыма: какими ракетами враг попал по Одесчине

В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Две ракеты попали в гражданские объекты – многоэтажку и базу отдыха.

Враг нанес ракетный удар со стратегической авиации России со стороны Черного моря. Известно, что одна ракета попала в девятиэтажку. Еще одна ракета попала в базу отдыха в Белгороде-Днестровском районе. Обстрел произошел около 01:00.

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Сначала была информация, всего было выпущено две ракеты, и вторая попала в базу отдыха. Однако впоследствии в оперативном командовании "Юг" уточнили данные, указав на то, что всего было выпущено три ракеты Х-22. Затем еще два неприятельских снаряда попали в две базы отдыха.

Откуда прилетели ракеты

По предварительным данным, эти самолеты стартовали с территории России, после чего через оккупированный Крым залетали в воздушное пространство над Черным морем, откуда и наносили ракетные удары.

Какие ракеты использовал враг

Для обстрелов российские оккупанты используют ракеты Х-22. Они были разработаны еще в советские времена. Они достаточно мощные и скоростные.

"Ночью враг ударил мощными ракетами Х-22 советского образца. Лишь боевая часть такой ракеты весит почти тонну. И таких ракет у врага много. и он будет продолжать бить по мирному населению, по гражданским объектам", – убежден представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Для примера, именно ракетой Х-22 они нанесли удар по Кременчугу, попав в торгово-развлекательный центр. А накануне, 30 июня, две российские ракеты Х-31 попали в прибрежную зону в Одесской области.

Что касается обстрела, то в результате удара по многоэтажке уже известно о 14 погибших, среди которых трое детей. Еще 30 человек пострадали. Спасатели извлекли из-под завалов 7 человек, трое из которых – дети. В результате ракетного удара по базе отдыха погибли три человека, среди них один ребенок.

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