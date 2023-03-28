Во вторник, 28 марта, около 10:30 журналисты сообщили, что у берегов Румынии самолеты НАТО проводят разведку над Черным морем. 24 Каналу удалось подтвердить эту информацию с помощью сервиса Flightradar24, что позволяет в режиме реального времени наблюдать за авиацией.
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О каких именно самолетах идет речь
Над территорией Румынии по состоянию на 11:00 можно заметить два летательных аппарата, которые, скорее всего, выполняли разведывательную функцию:
- Boeing P-8A Poseidon – патрульный противолодочный самолет, разработавшийся по программе многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion. Вылетел он с территории Италии, острова Сицилия.
- Lockheed EP-3E Aries II – американское разведывательное авиасудно морской патрульной авиации США. Вылетело оно из Греции, острова Крит.
Boeing P-8A Poseidon над территорией Румынии / Скриншот 24 Канала с сервиса Flightradar24 (сделан около 11:00, 28 марта)
Lockheed EP-3E Aries II над акваторией Черного моря / Скриншот 24 Канала с сервиса Flightradar24 (сделан около 11:00, 28 марта)
США не будут отказываться от разведывательных операций в Черном море
- Вспомним к этой теме, что несколько недель назад, российский истребитель Су-27 вызвал аварию над акваторией Черного моря с участием американского беспилотника MQ-9 Reaper.
- Тогда в Вашингтоне прямо констатировали, что российский пилот, к этому причастный, является идиотом, ведь он повредил американский дрон, когда тот находился в международном воздушном пространстве
- Кроме того, в США неоднократно заявляли, что будут продолжать разведывательные миссии в этом регионе, невзирая на инцидент с падением MQ-9 Reaper, ведь имеют на это полное право.
- В частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что столкновение дрона с Су-27 не станет препятствием для дальнейших полетов.