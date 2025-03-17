Идеальные для Украины: Франция может заменить самолеты F-35 собственной альтернативой

Франция призывает Европу заменять американское вооружение европейским. В частности, это касается и истребителей пятого поколения F-35, альтернативу которым производит французская компания.

Французские истребители стали бы чрезвычайно полезными для Украины в рамках войны с Россией. На этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, объяснив, что они помогли бы получить преимущество в воздухе.

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Какие самолеты нужны Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна отходить от американского вооружения, покупая взамен европейское. В частности, по его словам, американских ЗРК Patriot могут заменить SAMP/T, а истребители F-35 – Rafale.

"Рафаль" действительно может заменить F-35 в тех задачах, которые сейчас есть в войне против России. Конечно, задачи бывают разные, но со всеми проблемы, с которыми сталкиваемся в войне, могут справиться Rafale. Поэтому нет смысла переплачивать за F-35, который даже имеет худшие летные характеристики,

– отметил Роман Свитан.

Dassault Rafale

Французские истребители Dassault Rafale - это многофункциональные самолеты, разработаны для выполнения широкого спектра задач: от воздушного боя до поддержки наземных операций. У них есть ряд особенностей, которые делают их очень эффективными в различных боевых условиях. Rafale использует передовые аэродинамические конструкции, обеспечивающие высокую маневренность, а также оснащен сложной авионикой, включающей современные радары и сенсоры. Благодаря этому, Rafale может обнаруживать и атаковать цели на значительных расстояниях.

Кроме того, они могут не только перехватывать и уничтожать воздушные цели, но и выполнять задачи, связанные с атаками на наземные и морские цели. Rafale оснащен разнообразными вооружениями, от ракет до бомб, что позволяет ему эффективно действовать в различных операциях.

Цена одного истребителя Dassault Rafale зависит от модификации, конфигурации и количества заказанных самолетов. В среднем стоимость одного самолета Rafale колеблется от 70 до 100 миллионов евро.

"Кое-где этот самолет даже лучше европейского Eurofighter, ведь он легче и более манёвренный. Есть к нему хорошая ракета класса воздух – воздуха "Метеор". Летчик может на 200 километрах сбить российские самолеты. Нам для завоевания преимущества в воздухе этого достаточно", – объяснил летчик-инструктор.

По мнению Свитана, Украине стоит обратить внимание на эти истребители, ведь они могли бы серьезно усилить Воздушные силы, как сейчас, так и в будущем.

Добавим также, что компания Dassault Aviation планирует нарастить производство истребителей Rafale: если в 2025 году будут выпускать два самолета в месяц, то к 2026 году это количество возрастет до четырех – пяти.