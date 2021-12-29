Самолеты-разведчики США впервые пролетели над Восточной Украиной

Над Восточной Украиной в понедельник, 27 декабря, впервые пролетел самолет E-8C (JSTARS) ВВС США. Совместно с самолетом разведки RC-135v он собирал информацию о ситуации на этой территории.

Детали раскрыл представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил. Он отметил, что самолеты регулярно используют в Черноморском регионе.

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Это делают для поддержки различных разведывательных целей США и коалиции.

По словам Вулфкила, полет самолетов-разведчиков украинские власти разрешили. Точный маршрут не раскрывают.

Вулфкил подчеркнул, что бортовая антенна самолета E-8C с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений. Также она может обнаруживать самолеты.

Первые детали о полете

Информация о полете в СМИ появилась 28 декабря. Тогда сообщили, что над Украиной пролетели два разведывательных самолета ВВС США.

Их целью было собрать информацию о перемещении российских военных возле границы с Украиной.

Тогда говорилось, что участие в полете приняли:

наземный самолет наблюдения E-8C;

самолет разведки RC-135v.

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