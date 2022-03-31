Самолеты России с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции, – СМИ
Источник:TV4
Два самолета России нарушили воздушное пространство Швеции. Они, по неофициальным данным, были оснащены ядерным оружием.
Это произошло вблизи Готланда 2 марта 2022 года. Однако в вооруженных силах Швеции не уточнили, были ли штурмовики оснащены ядерным оружием.
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Несмотря на это, они считают, что россияне умышленно нарушили воздушное пространство.
Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно потому, что это воюющая страна
– прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.
Что известно об инциденте
Как сообщает телеканал, 2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде. В общей сложности вылетело 4 самолета:
- 2 штурмовика типа Су-24, которые сопровождали 2 истребителя типа Су-27.
Всего нарушение, которое совершили российские самолеты, длилось примерно минуту. Как ответ, воздушные силы Швеции подняли своих 2 истребителя JAS 39 Gripen.Внимание! из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются в Готланд.
Источники указывают, что штурмовики были оснащены ядерным оружием. Считается, что так Россия пыталась запугать Швецию.
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