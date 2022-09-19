Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Детальнее о том, сколько и какую авиацию собрала россия ранее рассказывал пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

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Не все самолеты являются ракетоносителями

Жданов отметил, что не все самолеты являются ракетоносителями. Только стратегическая авиация может нести на борту ракеты, которыми нас обстреливают. В частности, ракеты Х-22 несут Ту-22М3, которые находятся на аэродроме в Курской области, Ту-95 и Ту-160 – на аэродроме в Энгельсе.

Только они могут нести ракеты, которыми наносят по нам удары. Остальная часть авиации, примерно 400 самолетов и примерно 340 вертолетов, не вся ударная. Там есть бомбардировщики, там есть истребители, но это не стратегическая авиация. Они могут наносить ракетно-бомбовые удары, но на малые расстояния. Их ракеты класса "воздух – земля" имеют дальность до 300 километров,

– заметил военный эксперт.

ПВО в небе над Украиной собьет их

Он продолжил, если эти самолеты войдут в воздушное пространство контролируемой Украиной территории, ПВО сразу же их собьет. Именно поэтому в небе над Украиной, вне зоны боевых действий, уже с апреля нет российских самолетов. Только баллистические и крылатые ракеты.

"Авиация может работать только в зоне боевых действий, по объектам, которые возле линии фронта", – подчеркнул Жданов.

В россии проблемы с пилотами

Военный эксперт добавил одну важную деталь, почему эта авиация не столь угрожающая. В россии огромные проблемы с пилотами. Именно поэтому россия одиночно применяет самолеты. То есть там работают 2 – 3 пары пилотов, которые наносят 25 авиаударов.

Тех пилотов, которые имели боевой опыт и умели совершать боевые вылеты, осталось очень мало. Сегодня они фактически на ходу готовят этих пилотов. Очень показательное видео, где в Крыму взлетают 2 самолета, и один из них сразу же при взлете падает из-за ошибки пилота. Он ставит машину на бок и пикетирует землю. Очевидно, что не справился с управлением,

– подчеркнул он.

Жданов сказал, что поднять 800 машин в атмосферу одновременно россияне не смогут. Они уже призывали назад пенсионеров, пытались забрать назад тех пилотов, которые в составе частных армий выполняют боевые задания, в частности, в Африке.

Мы ежедневно сбиваем 1 – 3 машины

По его словам, мы ежедневно сбиваем 1 – 3 машины россиян. Во-первых, наши военные получили боевой опыт применения ПЗРК. Во-вторых, качество пилотов россии очень низкое.

"Поэтому то, что их там 800, пугает. Однако по состоянию на сегодняшний день они могут применять не более 10 летательных аппаратов одновременно", – подытожил военный эксперт.

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